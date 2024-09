Los Pumas continúan con la puesta a punto en Santiago del Estero

Los Pumas ultiman detalles para jugar con Sudáfrica

El seleccionado nacional de rugby tuvo un martes muy movido, con duros trabajos en las instalaciones del Santiago Lawn Tennis Club, en donde llevaron a cabo movimientos tácticos con la pelota, para pulir jugadas que se buscarán plasmar el sábado venidero ante los sudafricanos. En la presente jornada de miércoles, será el entrenamiento de alta intensidad, al que podrá acceder la prensa, aunque el equipo será confirmado en conferencia de prensa en la jornada del jueves.

El combinado nacional buscará sumar ante Sudáfrica, e ilusionarse con poder dar el golpe en el torneo en calidad de visitante en la última jornada ante el mismo rival, que suma 18 unidades y es el líder.

Pumas2.jpg El medio apertura Bertranou en uno de los entrenamientos desarrollados por Los Pumas en Santiago Lawn Tennis. Prensa UAR

El medio scrum Gonzalo Bertranou expresó que "por más que ellos cambien nombres, el planteo es similar. Nosotros todavía tenemos dos entrenamientos más, así que ponemos el foco en lo que podemos hacer bien y sabiendo el desafío enorme que es enfrentar a los bicampeones del mundo".

"Son el mejor equipo del mundo. Te desafían en todas las facetas de juego y lo que ellos hacen, lo hacen bien y están convencidos de eso, que me parece que es el reto más difícil para nosotros como equipo" consideró el back mendocino en la previa al choque con los sudafricanos.

El jugador formado en Los Tordos de Mendoza comentó que "tenemos esa ambición como equipo de seguir mejorando en todo. El partido pasado fue muy bueno, pero analizándolo hubieron algunas cosas que podemos mejorar y las que salieron bien, hacerlo mejor. No hay un aspecto especial, sino que hay que poner el ojo en la performance en general".

Los dirigidos por Felipe Contepomi llegan entonados al choque ante los bicampeones mundiales tras el histórico y resonante triunfo de la fecha pasada ante los Wallabies por 67 a 27 en la ciudad de Santa Fe. Los Pumas y Springboks se enfrentaron un total de 36 partidos, con un saldo de 3 triunfos para el seleccionado nacional, 32 derrotas y un empate

Respecto al Rugby Championship, que comenzó en 2012, jugaron 19 veces: 3 triunfos, 15 derrotas y 1 empate. El jugador con más presencias es Pablo Matera con 17 y el que más tries marcó fue Matías Moroni con 4 conquistas.

Pumas3.jpg El entrenador de Los Pumas, Felipe Contepomi, dará a conocer el jueves los 23 que afrontarán el choque ante los sudafricanos. Prensa UAR

Sudáfrica tiene equipo confirmado

Sudáfrica confirmó el equipo que visitará a Los Pumas en el estadio Madre de Ciudades, con la posibilidad de levantar el trofeo del Rugby Championship. El entrenador Rassie Erasmus decidió hacer diez cambios con respecto al XV que venció 18-12 a los All Blacks en Ciudad del Cabo. El equipo de Sudáfrica para enfrentar a Los Pumas es el siguiente:Ox Nché, Malcolm Marx, Thomas du Toit, Salmaan Moerat (C), Ruan Nortje, Marco van Staden, Ben Jason Dixon, Jasper Wiese, Cobus Reinach, Handré Pollard, Makazole Mapimpi, Lukhanyo Am, Jesse Kriel, Kurt Lee Arendse, Aphelele Fassi.