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Histórica postulación: Pullaro invitó formalmente al papa León XIV a visitar a Rosario en noviembre

La vocera oficial de la Provincia, Virginia Coudannes, confirmó el envío de una carta al nuncio apostólico en Argentina, monseñor Michael Wallace Banach. El gobernador santafesino plantea que la llegada del Sumo Pontífice sería un símbolo clave para la "pacificación" de la ciudad. Se proyecta una gira sudamericana para antes de fin de año.

17 de julio 2026 · 10:27hs
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Histórica postulación: Pullaro invitó formalmente al papa León XIV a visitar a Rosario en noviembre

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Histórica postulación: Pullaro invitó formalmente al papa León XIV a visitar a Rosario en noviembre

Ante la posibilidad que el papa León XIV realice una gira por Sudamérica, el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, dirigió una nota al nuncio apostólico de la Santa Sede en la República Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, invitando al Sumo Pontífice a visitar la ciudad de Rosario.

La información fue confirmada este viernes por la vocera oficial de la Provincia, Virginia Coudannes.

La funcionaria detalló que en la misiva, enviada a fines de junio, el mandatario santafesino transmite “las expectativas que se han generado en nuestro país ante la posibilidad de la visita del papa, Su Santidad León XIV, a la Argentina”, y expresa un “profundo deseo como gobernador de la Provincia de Santa Fe de que, en el itinerario de su visita al país, pueda contemplar llegar a la provincia”, especialmente a la ciudad de Rosario.

LEER MÁS: León XIV en Argentina: crece la expectativa por una visita histórica y ya analizan posibles recorridos

En la nota, Pullaro expone el proceso de cambio que ha tenido Rosario en estos años, pero también las complejidades que sufrió años atrás, y en virtud de la pacificación de este territorio, también considera una oportunidad y un escenario de honda significación simbólica y pastoral, que pueda acercarse a nuestra tierra.

Una gira con fuerte impronta misionera

Si bien no ha sido confirmado oficialmente por el Vaticano, el Papa realizaría una gira por Sudamérica entre el 5 y el 15 de noviembre próximo que incluiría visitas a Uruguay, Argentina y Perú, país en el que vivió como misionero durante 40 años y del cual obtuvo la nacionalidad.

La última vez que un papa llegó a la Argentina fue 1987, cuando Juan Pablo II estuvo seis días y, entre el 6 y el 12 de abril, visitó diez ciudades, entre ellas Paraná y Rosario.

León XIV Papa Pullaro Rosario gira
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