Los Pumas, con equipo confirmado para enfrentar a Australia en el Rugby Championship

Los Pumas ya cuentan con formación definida para enfrentar a Australia, este sábado en Townsville, por la tercera fecha del Rugby Championship.

Ovación

Por Ovación

5 de septiembre 2025 · 08:37hs
El seleccionado argentino de rugby ya tiene formación confirmada para enfrentar a Australia, este sábado en Townsville, por la tercera fecha del Rugby Championship. El entrenador Felipe Contepomi decidió realizar tres modificaciones respecto al último partido, en una alineación que mezcla experiencia y algunas novedades en el banco de suplentes.

Tres cambios en el XV inicial

En los forwards, habrá variantes importantes. Joel Sclavi ingresará en la primera línea en lugar de Pedro Delgado, quien ya no forma parte del plantel y se sumó a los entrenamientos de Harlequins. Además, en la tercera línea, Marcos Kremer reemplazará a Joaquín Oviedo.

En los backs, la única modificación será la de Santiago Carreras como apertura, ocupando el lugar de Tomás Albornoz, que sufrió una lesión en la mano y no viajó a Australia.

Debutantes en el banco

Entre los suplentes aparecen dos nombres que podrían tener su estreno con la camiseta de Los Pumas: Boris Wegner y Gerónimo Prisciantelli, quienes todavía no suman caps en el seleccionado mayor.

La formación de Los Pumas

  • Titulares:

    15- Juan Cruz Mallía; 14- Bautista Delguy, 13- Lucio Cinti, 12- Santiago Chocobares, 11- Mateo Carreras; 10- Santiago Carreras, 9- Gonzalo García; 8- Pablo Matera, 7- Juan Martín González, 6- Marcos Kremer; 5- Pedro Rubiolo, 4- Franco Molina; 3- Joel Sclavi, 2- Julián Montoya (cap), 1- Mayco Vivas.

  • Suplentes:

    16- Ignacio Ruiz, 17- Boris Wegner, 18- Francisco Coria Marchetti, 19- Guido Petti, 20- Joaquín Oviedo, 21- Agustín Moyano, 22- Gerónimo Prisciantelli, 23- Benjamín Elizalde.

Un partido clave en el torneo

Los Pumas buscarán ante los Wallabies sumar su primera victoria en esta edición del Rugby Championship, tras un inicio con altibajos. El choque en Townsville marcará el tercer compromiso del ciclo de Contepomi y será una buena oportunidad para consolidar la idea de juego que el staff técnico pretende instalar en el seleccionado.

