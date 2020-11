Los Pumas pidieron disculpas a la familia de Maradona

Luego de las impiadosas críticas a Los Pumas porque no homenajearon a Diego Maradona en el partido con los All Blacks tuvo sus repercusiones, y por ello hubo que salir a aclarar los tantos. El combinado nacional grabó un video-mensaje el cual tuvo como principal orador al capitán Pablo Matera, en el cual explicó lo sucedido en el partido ante los All Blacks por el Tres Naciones y pidió las disculpas del caso.