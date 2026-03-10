Uno Santa Fe | Colón | Colón

Medrán mantiene las incógnitas en Colón para enfrentar a Acassuso

Ezequiel Medrán, DT de Colón, sigue probando variantes de cara al partido del sábado en el Brigadier López. Metería mano en la defensa y en el mediocampo.

Ovación

Por Ovación

10 de marzo 2026 · 10:28hs
Medrán mantiene las incógnitas en Colón para enfrentar a Acassuso

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón continúa con su preparación para el compromiso del próximo sábado ante Acassuso, pero el entrenador Ezequiel Medrán todavía no terminó de definir la formación que pondrá en cancha en el Estadio Brigadier General Estanislao López.

LEER MÁS: Medrán infla el pecho en Colón: "Hoy tenemos un equipo trabajado, compacto y competitivo"

El encuentro, que se jugará el 14 de marzo desde las 20, aparece como una buena oportunidad para que el Sabalero vuelva al triunfo tras el empate 1-1 frente a Ferro Carril Oeste en la última fecha.

Lesiones que condicionan el armado del equipo en Colón

La principal complicación para el cuerpo técnico pasa por las bajas en la mitad de la cancha. El volante Julián Marcioni sufrió un desgarro y quedó descartado para el compromiso del fin de semana.

A esa ausencia se suma la de Matías Godoy, quien también padece una lesión muscular similar, por lo que Medrán se quedó sin dos de las principales alternativas para ocupar ese sector del campo.

Dario Sarmiento
Dar&iacute;o Sarmiento puja por quedarse con el lugar de Juli&aacute;n Marcioni en el mediocampo de Col&oacute;n.

Darío Sarmiento puja por quedarse con el lugar de Julián Marcioni en el mediocampo de Colón.

Ante ese panorama, uno de los nombres que aparece con más fuerza es el de Conrado Ibarra. El mediocampista viene de marcar el gol del empate ante Ferro y podría ocupar el sector izquierdo del mediocampo, su posición natural.

Si esa variante se confirma, Ignacio Lago —recuperado de un problema en uno de sus tobillos— pasaría a desempeñarse por la banda derecha.

De todos modos, no es la única alternativa que analiza el entrenador. También aparecen en la consideración el juvenil Darío Sarmiento, quien se perdió el último encuentro por una situación familiar, y el uruguayo Emanuel Beltrán, que fue quien ingresó en reemplazo de Marcioni durante el partido frente a Ferro.

Si alguno de ellos se mete en el equipo titular, Lago podría mantenerse sobre el sector izquierdo del mediocampo.

Posible cambio en defensa

Las dudas no solo pasan por la zona media. En defensa también podría registrarse una modificación, ya que Medrán evalúa la posibilidad de incluir a Leandro Allende como lateral izquierdo en lugar de Facundo Castet.

Si bien Castet continúa teniendo participación en los trabajos en espacios reducidos durante los entrenamientos, la alternativa de Allende comenzó a tomar fuerza en las últimas prácticas.

LEER MÁS: El inédito destino del Pulga Rodríguez tras su salida de Colón

Con este panorama, la formación que comienza a perfilarse para recibir a Acassuso tendría a Gabriel Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Allende o Castet; Ibarra, Sarmiento o Beltrán, Ignacio Antonio, Matías Muñoz e Ignacio Lago; Lucas Cano y Alan Bonansea.

Aún con algunas incógnitas por resolver, el Sabalero buscará hacerse fuerte en su casa para volver a sumar de a tres y mantenerse en la pelea dentro del campeonato.

Colón Acassuso Ezequiel Medrán
Noticias relacionadas
colon afronta mas conflictos economicos: embargo de cuentas y reclamos millonarios

Colón afronta más conflictos económicos: embargo de cuentas y reclamos millonarios

el inedito destino del pulga rodriguez tras su salida de colon

El inédito destino del Pulga Rodríguez tras su salida de Colón

colon tropezo en cordoba, pero sigue con oxigeno en la pelea por la permanencia

Colón tropezó en Córdoba, pero sigue con oxígeno en la pelea por la permanencia

colon recibio una intimacion por incumplimientos administrativos de 100 millones de pesos

Colón recibió una intimación por "incumplimientos administrativos" de 100 millones de pesos

Lo último

El Gobierno multó a Fate por el incumplimiento en el pago de salarios y extendió la conciliación obligatoria

El Gobierno multó a Fate por el incumplimiento en el pago de salarios y extendió la conciliación obligatoria

La Policía Federal desarticuló una franquicia de Los Monos con nueve aprehendidos en Rosario

La Policía Federal desarticuló una franquicia de Los Monos con nueve aprehendidos en Rosario

Santa Fe inició la campaña de vacunación antigripal 2026: el cronograma de aplicación y los grupos prioritarios

Santa Fe inició la campaña de vacunación antigripal 2026: el cronograma de aplicación y los grupos prioritarios

Último Momento
El Gobierno multó a Fate por el incumplimiento en el pago de salarios y extendió la conciliación obligatoria

El Gobierno multó a Fate por el incumplimiento en el pago de salarios y extendió la conciliación obligatoria

La Policía Federal desarticuló una franquicia de Los Monos con nueve aprehendidos en Rosario

La Policía Federal desarticuló una franquicia de Los Monos con nueve aprehendidos en Rosario

Santa Fe inició la campaña de vacunación antigripal 2026: el cronograma de aplicación y los grupos prioritarios

Santa Fe inició la campaña de vacunación antigripal 2026: el cronograma de aplicación y los grupos prioritarios

Unión no deja el libreto, gana un partido caliente 3-2 y le tira la presión a Independiente

Unión no deja el libreto, gana un partido caliente 3-2 y le tira la presión a Independiente

Con un juvenil de Colón, la Selección Sub 17 suma otra semana de trabajo

Con un juvenil de Colón, la Selección Sub 17 suma otra semana de trabajo

Ovación
Los hinchas de Colón continuarán viendo a su equipo de forma gratuita

Los hinchas de Colón continuarán viendo a su equipo de forma gratuita

Unión aseguró a Ludueña: renovó su contrato hasta 2029

Unión aseguró a Ludueña: renovó su contrato hasta 2029

Con un juvenil de Colón, la Selección Sub 17 suma otra semana de trabajo

Con un juvenil de Colón, la Selección Sub 17 suma otra semana de trabajo

Unión confirmó las lesiones de Gomes Gerth y Paz: distinto panorama para ambos

Unión confirmó las lesiones de Gomes Gerth y Paz: distinto panorama para ambos

Unión busca recuperarse en casa ante La Unión de Formosa

Unión busca recuperarse en casa ante La Unión de Formosa

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe