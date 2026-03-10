Medrán mantiene las incógnitas en Colón para enfrentar a Acassuso

Ezequiel Medrán, DT de Colón, sigue probando variantes de cara al partido del sábado en el Brigadier López. Metería mano en la defensa y en el mediocampo.

Colón continúa con su preparación para el compromiso del próximo sábado ante Acassuso, pero el entrenador Ezequiel Medrán todavía no terminó de definir la formación que pondrá en cancha en el Estadio Brigadier General Estanislao López.

El encuentro, que se jugará el 14 de marzo desde las 20, aparece como una buena oportunidad para que el Sabalero vuelva al triunfo tras el empate 1-1 frente a Ferro Carril Oeste en la última fecha.

Lesiones que condicionan el armado del equipo en Colón

La principal complicación para el cuerpo técnico pasa por las bajas en la mitad de la cancha. El volante Julián Marcioni sufrió un desgarro y quedó descartado para el compromiso del fin de semana.

A esa ausencia se suma la de Matías Godoy, quien también padece una lesión muscular similar, por lo que Medrán se quedó sin dos de las principales alternativas para ocupar ese sector del campo.

Dario Sarmiento Darío Sarmiento puja por quedarse con el lugar de Julián Marcioni en el mediocampo de Colón. Prensa Colón

Ante ese panorama, uno de los nombres que aparece con más fuerza es el de Conrado Ibarra. El mediocampista viene de marcar el gol del empate ante Ferro y podría ocupar el sector izquierdo del mediocampo, su posición natural.

Si esa variante se confirma, Ignacio Lago —recuperado de un problema en uno de sus tobillos— pasaría a desempeñarse por la banda derecha.

De todos modos, no es la única alternativa que analiza el entrenador. También aparecen en la consideración el juvenil Darío Sarmiento, quien se perdió el último encuentro por una situación familiar, y el uruguayo Emanuel Beltrán, que fue quien ingresó en reemplazo de Marcioni durante el partido frente a Ferro.

Si alguno de ellos se mete en el equipo titular, Lago podría mantenerse sobre el sector izquierdo del mediocampo.

Posible cambio en defensa

Las dudas no solo pasan por la zona media. En defensa también podría registrarse una modificación, ya que Medrán evalúa la posibilidad de incluir a Leandro Allende como lateral izquierdo en lugar de Facundo Castet.

Si bien Castet continúa teniendo participación en los trabajos en espacios reducidos durante los entrenamientos, la alternativa de Allende comenzó a tomar fuerza en las últimas prácticas.

Con este panorama, la formación que comienza a perfilarse para recibir a Acassuso tendría a Gabriel Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Allende o Castet; Ibarra, Sarmiento o Beltrán, Ignacio Antonio, Matías Muñoz e Ignacio Lago; Lucas Cano y Alan Bonansea.

Aún con algunas incógnitas por resolver, el Sabalero buscará hacerse fuerte en su casa para volver a sumar de a tres y mantenerse en la pelea dentro del campeonato.