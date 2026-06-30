Ante un gran marco de público, Los Pumas tuvieron un entrenamiento abierto en Córdoba

Con el rafaelino Mayco Vivas, el seleccionado argentino de rugby Los Pumas ya se encuentra en la provincia de Córdoba para medirse con Escocia el próximo sábado

El plantel de Los Pumas, bajo las órdenes de su head coach, Felipe Contepomi, realizó un entrenamiento abierto en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba, de cara al partido con Escocia por el Nations Championship, que se disputará el sábado próximo en ese escenario.

Los movimientos llevados a cabo por el pack de forward fueron presenciados por cientos de espectadores que se hicieron presentes en la platea Gasparini del estadio de La Docta. Entre los jugadores que ya se encuentran en la capital cordobesa está el primera línea Mayco Vivas, formado en el CRAR de Rafaela, y actualmente militando en el Gloucester de Inglaterra. Recordemos que el segunda línea Pedro Rubiolo quedó afuera de la convocatoria porque se recupera de una lesión.

Tras finalizar los trabajos de fuerza y recuperación, los jugadores se acercaron al público y firmaron diversas camisetas, botines y presentes. Una semana después de jugar con Escocia, Los Pumas viajarán a San Juan para medirse el sábado 11 en el Bicentenario ante Gales y cerrarán la primera fase del Nations Championship contra Inglaterra, el 18 del mismo mes de julio en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Córdoba le sienta bien a Los Pumas

Faltan pocos días para que los Pumas disputen su primer partido del año. El próximo sábado 4 de julio, en Córdoba, enfrentarán a Escocia en la apertura del Nations Championship. Y a una semana de ese compromiso, el seleccionado dirigido por Felipe Contepomi realizó un entrenamiento abierto en el Mario Alberto Kempes. El estadio, que será justamente sede del cotejo entre el combinado "albiceleste" y el "Cardo", tuvo un gran marco de público para disfrutar de los movimientos del plantel argentino.

Una vez finalizado el entrenamiento, los jugadores se acercaron a las tribunas para cumplir con los requisitos de los fanáticos: firmaron autógrafos y se sacaron fotos con un público mayormente infanto-juvenil, que mostró mucho entusiasmo y admiración.

El primera línea rafaelino Mayco Vivas entrena con Los Pumas en Córdoba.

La jornada tuvo actividad desde temprano para el rugby. En la Facultad de Educación Física de la Universidad Provincial de Córdoba (IPEF), la Unión Cordobesa de Rugby realizó actividades destinadas a promover los valores del rugby, de las que participaron alrededor de 800 niños y jóvenes.

Durante la semana habrá diversas actividades que estarán bajo la órbita de la Unión Cordobesa de Rugby y la Unión Argentina: charlas, capacitaciones, acciones de legado, entre otras. Mientras tanto, el seleccionado seguirá con su preparación de cara al debut ante los escoceses.

El próximo contacto con el mundo exterior será el miércoles 1 de julio, día en que se abrirá unos minutos el entrenamiento, pero solo podrá acceder prensa acreditada, no así el público en general. El jueves próximo, el head coach de Los Pumas, dará a conocer en conferencia de prensa quiénes serán los 23 elegidos para integrar el plantel albiceleste en este primer partido de la temporada 2026.

El viernes será el turno del tradicional captain 's run, también en el Kempes. Aunque aún no hay confirmación de horario, esta acción seguramente se llevará a cabo por la mañana. Aquí también solo podrá ingresar la prensa acreditada. Por el lado del rival, Escocia llegaría a Córdoba el próximo jueves 2 y no realizaría actividades abiertas al público en general.