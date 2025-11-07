Los Pumas tiene equipo definido para jugar con Gales

El head coach de Los Pumas, Felipe Contepomi, confirmó la alineación titular para el choque del próximo domingo 9 a las 12.10 frente a Gales en Cardiff

El mendocino Juan Martín González será titular en Los Pumas ante Gales.

El Principality Stadium de Cardiff vuelve a cobijar a Los Pumas. Un estadio y una ciudad que en la memoria reciente nos traslada al histórico triunfo del 2015 ante Irlanda por 43-20, y que valió el pase a las semifinales de la Copa del Mundo. Pero esos fueron otros tiempos y el motivo que nos trae en esta oportunidad es el comienzo de una desafiante Ventana de noviembre para Los Pumas.

Este domingo 9 de noviembre, desde las 12:10h de nuestro país (15:10 hora local) los dirigidos por Felipe Contepomi se enfrentarán ante un renovado Gales que viene de quebrar una sequía de 18 derrotas y que estrena entrenador en sus filas (Steve Tandy).

Tres años pasaron para que Los Pumas regresen a Gales. La última vez había sido en 2022, también por la ventana internacional, con caída para el seleccionado argentino por 20-13. El último partido entre ambos equipos fue en el Mundial de Francia en 2023, en Marsella por los cuartos de final, con triunfo para Los Pumas por 29-17.

El domingo el techo del estadio permanecerá cerrado y se espera una multitud alentando en las tribunas. Será el primer partido para los dos equipos en esta serie de encuentros internacionales en el otoño europeo. La ventana internacional de noviembre para Los Pumas continuará jugando frente a Escocia e Inglaterra.

El wing de Los Pumas, Mateo Carreras, consideró que Gales saldrá “a desplegar su juego en toda la cancha” cuando este domingo se enfrente con el equipo albiceleste en Cardiff, y estimó que Los Dragones Rojos” necesitan lograr un triunfo para comenzar a revertir el mal momento que atraviesan.

"Creo que ellos no tienen nada que perder, entonces se van a animar a desplegar todo el juego y jugar de todos lados. Van a lanzarse de cero para revertir el mal momento que están teniendo", señaló Carreras en declaraciones a ESPN.

"Ellos van a plantear un sistema nuevo, va a ser muy complicado de leerlo. Por ahí, en los primeros 10 o 15 minutos vamos a ver cómo nos adaptamos y luego tendremos que acelerar nosotros en nuestro juego", puntualizó.

A continuación, la formación de Los Pumas: Mayco Vivas, Julián Montoya y Pedro Delgado; Guido Petti y Marcos Kremer; Pablo Matera, Juan Martín González y Joaquín Oviedo; Simón Benítez Cruz y Gerónimo Prisciantelli; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Justo Piccardo, Bautista Delguy y Santiago Carreras. El banco de suplentes lo integrarán: Ignacio Ruiz, Thomas Gallo, Tomás Rapetti, Matías Alemanno, Santiago Grondona, Agustín Moyano, Juan Cruz Mallía y Rodrigo Isgró.

La ventana de noviembre para Los Pumas

-Gales, domingo 9 de noviembre desde las 12:10 horas en Cardiff (Principality Stadium)

-Escocia, domingo 16 de noviembre desde las 12:10 horas en Edimburgo (Murrayfield Stadium)

-Inglaterra, domingo 23 de noviembre desde las 13:10 horas en Londres (Twickenham)

Historial vs. Gales

Jugaron 25 partidos

Los Pumas ganaron 8

Gales se impuso en 15

Empates: 2

Últimos enfrentamientos de Argentina vs. Gales

14/10/2023- Los Pumas 29 vs Gales 17, en Marsella (RWC)

12/11/2022- Gales 20 vs Argentina 13, en Cardiff

17/07/2021- Gales 11 vs Argentina 33, en Cardiff

10/07/2021- Gales 20 vs Argentina 20, en Cardiff

16/06/2018- Argentina 12 vs Gales 30, en Santa Fe