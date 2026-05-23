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Mariano Navone cayó en una apretada final en el ATP 250 de Ginebra

El tenista argentino Mariano Navone quedó muy cerca de ganar su segundo título ATP, pero perdió ante el estadounidense Learner Tien

23 de mayo 2026 · 14:07hs
Mariano Navone perdió la final del ATP 250 de Ginebra.

Mariano Navone perdió la final del ATP 250 de Ginebra.

El tenista argentino Mariano Navone cayó en un apretadísimo partido en la final del ATP 250 de Ginebra frente al estadounidense Learner Tien.

Navone cayó en la final del ATP de Ginebra

Navone, que iba en busca de su segundo título ATP, perdió con parciales de 3-6, 6-3 y 7-5 luego de dos horas y media de juego. El argentino tuvo un gran inicio de partido y se quedó con el primer parcial al conseguir dos quiebres, aunque Tien tuvo una gran reacción para quedarse con la segunda manga y así igualar la final.

En el set definitivo todo inició muy favorable para Tien, que quebró rápidamente y se llegó a poner 3-0. Sin embargo, Navone no se dio por vencido y pudo recuperar el break para luego ponerse cinco iguales y ponerle suspenso a la definición.

Pero Tien tuvo unos dos games finales casi perfectos, primero manteniendo su saque sin ceder un puntos y luego consiguiendo el quiebre definitivo para así quedarse con la victoria y el segundo título de su carrera con solo 20 años, luego del conseguido en Metz el año pasado.

Pese a la derrota, Navone tuvo una muy buena semana en el torneo que se jugó en tierras suizas, donde incluso se dio el lujo de vencer a un jugador de primer nivel en polvo de ladrillo como lo es el noruego Casper Ruud.

Gracias a esta actuación en Ginebra, Navone escalará hasta el trigésimo octavo puesto del ranking ATP. El próximo desafío para el argentino será Roland Garros, que es el segundo Grand Slam de la temporada.

Navone ATP 250 Ginebra
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