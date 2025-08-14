Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

Argentina perdió contra Italia en otro ensayo rumbo a la AmeriCup

La Selección Argentina cayó 84-72 ante Italia, en su último cotejo amistoso antes de abandonar Europa, camino a la AmeriCup de Nicaragua

14 de agosto 2025 · 17:58hs
Argentina perdió contra Italia en otro ensayo rumbo a la AmeriCup

En la continuidad de su preparación para la AmeriCup de Nicaragua, la Selección Argentina Masculina cayó ante el seleccionado italiano por 84 a 72 en un encuentro disputado en Bologna. El partido sirvió para seguir sumando rodaje y ajustar detalles en el plan de juego de Pablo Prigioni.

Argentina inició con buen ritmo, encontrando profundidad a través de Gonzalo Corbalán y Nicolás Brussino, mientras que el local respondió con Matteo Spagnolo y Simone Fontecchio. El conjunto nacional mostró orden táctico, aunque Italia logró marcar diferencias con puntos en transición rápida. Desde el banco, Alex Negrete y, sobre todo, Juan Pablo Vaulet (10 puntos en este tramo) mantuvieron a la visita en partido. El local se quedó con el período por 25 a 19.

En el segundo cuarto, Argentina ajustó su estrategia defensiva y logró reducir el goleo italiano. Vaulet continuó siendo una vía de anotación confiable, pero una ráfaga de 9-2 le permitió al anfitrión estirar la ventaja (40-28) y alcanzar la máxima del juego hasta el momento. Italia se fue al descanso largo arriba por 40 a 33.

El tercer parcial tuvo un desarrollo desfavorable para el equipo nacional, que sumó pérdidas y volvió a permitir ataques rápidos del rival, con los que Italia sacó 19 de diferencia (58-39). Por el lado argentino, en este tramo se destacó la producción de Gonzalo Bressán, Juan Bocca y Juani Marcos. El marcador al cierre del cuarto fue 67-51 para los locales.

En el último período, Argentina reaccionó de la mano de un inspirado Corbalán, que abrió el parcial con puntería desde el perímetro. Durante los últimos diez minutos, el seleccionado nacional jugó más cerca de la idea que busca su cuerpo técnico, tanto en defensa como en ataque, pero Italia aprovechó la renta acumulada para quedarse con la victoria por 84 a 72.

Algunos números individuales

Corbalán fue el máximo anotador argentino con 17 puntos, seguido por Vaulet con 12. Bressán y Bocca sumaron 8 unidades cada uno. Prigioni utilizó 13 de los 14 jugadores disponibles, con la única excepción de Santiago Trouet.

