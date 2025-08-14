Uno Santa Fe | Ovación | Conmebol

Conmebol cambiará el sistema de Eliminatorias para el Mundial 2030

Ante las clasificaciones aseguradas de Argentina, Uruguay y Paraguay, en noviembre Conmebol decidirá cómo será el camino rumbo al Mundial 2030

14 de agosto 2025 · 17:36hs
Conmebol cambiará el sistema de Eliminatorias para el Mundial 2030

La directora jurídica de Conmebol, Montserrat Jiménez, confirmó que el organismo sudamericano analiza modificar el formato de las Eliminatorias para la Copa del Mundo 2030, ante la clasificación automática de Argentina, Uruguay y Paraguay como anfitriones. La decisión final se tomará en noviembre.

Con la mira puesta en el Mundial del Centenario, que comenzará en Sudamérica y culminará en Europa, Conmebol trabaja en la reestructuración de las Eliminatorias, afectadas por la pérdida de tres selecciones en la disputa por los cupos mundialistas.

Las Eliminatorias 2030 es un tema que está en agenda. Ya tenemos tres clasificados y hay que darle una vuelta a las Eliminatorias para que no se vuelva aburrida”, afirmó Jiménez en diálogo con DSports.

La funcionaria reveló que se consideraron más de diez modelos distintos de clasificación, aunque aún no hay consenso: “Se está trabajando mucho, en poco tiempo vamos a tener humo blanco. Se plantearon más de 10 tipos de Eliminatorias distintas y aún no hay acuerdo”, explicó.

LEER MÁS: La Premier League prepara una serie de homenajes para Diogo Jota

Además, Jiménez anticipó que el nuevo formato buscará posicionar a la región a nivel global: “El formato será totalmente distinto que nos va a posicionar a nivel mundial”.

Jiménez también subrayó la necesidad de que el certamen clasificatorio genere ingresos significativos y sirva como plataforma para otros torneos: “Deben ser las que más recauden en el mundo y que las Eliminatorias también nos den el puntapié para clasificar a otros torneos”.

Sudamérica podría tener el Mundial de Clubes 2029

En paralelo, crecen las posibilidades de que Sudamérica sea sede del Mundial de Clubes 2029, como parte de los festejos por los 100 años del primer Mundial. Aunque Brasil ya oficializó su candidatura, no se descarta que Argentina, Uruguay y Paraguay también sean considerados, en sintonía con su rol protagónico en 2030.

Esta eventual mudanza de hemisferio podría implicar un cambio de fecha para el torneo ya que se evalúa un enroque con la Copa Intercontinental, lo que permitirá que el Mundial de Clubes se dispute en diciembre de 2028 o enero de 2029, y reservar el cierre de temporada europea para el certamen interconfederativo.

Conmebol Eliminatorias Mundial 2030
Noticias relacionadas
argentina perdio contra italia en otro ensayo rumbo a la americup

Argentina perdió contra Italia en otro ensayo rumbo a la AmeriCup

la premier league prepara una serie de homenajes para diogo jota

La Premier League prepara una serie de homenajes para Diogo Jota

diego cocca: vuelvo a mi pais que es mexico, asi lo siento

Diego Cocca: "Vuelvo a mi país que es México, así lo siento"

el masters de cincinnati busca los ultimos cupos en cuartos de final

El Masters de Cincinnati busca los últimos cupos en cuartos de final

Lo último

Cascini le apuntó a sus críticos: Ahora nos vamos a ver las caras

Cascini le apuntó a sus críticos: "Ahora nos vamos a ver las caras"

Fentanilo contaminado: el dueño del laboratorio pidió producir otros medicamentos

Fentanilo contaminado: el dueño del laboratorio pidió producir otros medicamentos

Insólito: se olvidó de poner el freno de mano y su auto casi termina dentro del lago del Parque del Sur

Insólito: se olvidó de poner el freno de mano y su auto casi termina dentro del lago del Parque del Sur

Último Momento
Cascini le apuntó a sus críticos: Ahora nos vamos a ver las caras

Cascini le apuntó a sus críticos: "Ahora nos vamos a ver las caras"

Fentanilo contaminado: el dueño del laboratorio pidió producir otros medicamentos

Fentanilo contaminado: el dueño del laboratorio pidió producir otros medicamentos

Insólito: se olvidó de poner el freno de mano y su auto casi termina dentro del lago del Parque del Sur

Insólito: se olvidó de poner el freno de mano y su auto casi termina dentro del lago del Parque del Sur

Los Pumas tienen formación confirmada para jugar con los All Blacks

Los Pumas tienen formación confirmada para jugar con los All Blacks

Meloni: Será el museo del pueblo sabalero, de la vida social, institucional y deportiva

Meloni: "Será el museo del pueblo sabalero, de la vida social, institucional y deportiva"

Ovación
Meloni: Será el museo del pueblo sabalero, de la vida social, institucional y deportiva

Meloni: "Será el museo del pueblo sabalero, de la vida social, institucional y deportiva"

Los Pumas tienen formación confirmada para jugar con los All Blacks

Los Pumas tienen formación confirmada para jugar con los All Blacks

Mercado abierto, versiones cruzadas: la novela de Unión en agosto

Mercado abierto, versiones cruzadas: la novela de Unión en agosto

Unión sigue de cerca la novela por Kevin Zenón: por qué se frenó el pase a Olympiacos

Unión sigue de cerca la novela por Kevin Zenón: por qué se frenó el pase a Olympiacos

La defensa de Unión y un dato que contradice lo que se afirma sobre Madelón

La defensa de Unión y un dato que contradice lo que se afirma sobre Madelón

Policiales
Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"