Los Pumas y Las Yaguaretés con planteles definidos para el World Championship

Los seleccionados argentinos definieron sus listas para la primera etapa del SVNS World Championship que se disputará en Hong Kong, del 17 al 19 de abril

Los seleccionados argentinos de seven ya tienen definidos sus planteles para afrontar la primera etapa del SVNS World Championship en Hong Kong, del 17 al 19 de abril, con novedades tanto en Los Pumas 7’s como en Las Yaguaretés. El nuevo formato del circuito reúne a 12 equipos por rama (los ocho del SVNS Series y cuatro del SVNS 2) y definirá al campeón tras tres etapas: Hong Kong, Valladolid y Burdeos. Además, será clave para definir qué selecciones seguirán en la élite la próxima temporada.

De los 14 convocados, se destacan los regresos del capitán Santiago Mare y Joaquín Pellandini, que se encontraban en plena recuperación de sus lesiones. Mare arrastraba una lesión en el pie ocasionada en el Seven de Perth, mientras que Pellandini una en el hombro derecho sufrida en Singapur. Los experimentados jugadores regresan al plantel en un importante momento de cara a las tres finales del World Championship.

Los Pumas integrarán el Grupo A junto a Sudáfrica, España y Uruguay, y debutarán justamente ante el conjunto español. Los jugadores elegidos son: Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Pedro De Haro, Sebastián Dubuc, Luciano González, Matteo Graziano, Santiago Mare, Marcos Moneta, Eliseo Morales, Joaquín Pellandini, Gregorio Pérez Pardo y Santiago Vera Feld.

El entrenador Santiago Gómez Cora manifestó que “Es un gran desafío por delante, terminar de confirmar todo lo hecho en la temporada en estos tres últimos torneos. No se termina nada ni empieza nada, sino es una confirmación de lo que vinimos haciendo en el año y seguir confirmando y seguir creciendo como equipo”.

Fixture (Viernes 17 de abril):

0.16, vs. España

3.23, vs. Uruguay

23.39, vs. Sudáfrica

Las Yaguaretés con un regreso importante

Las dirigidas por Nahuel García recuperaron en sus filas a Josefina Padellaro, quien ya se encuentra recuperada del esguince de tobillo sufrido en Montevideo. Se mantiene dentro de las convocadas la misionera Ruth Velázquez, quien había reemplazado a Padellaro en San Pablo.

image Las Yaguaretés confirmaron el grupo de jugadoras que afrontará esta nueva competición.

El seleccionado argentino llega con confianza tras dominar el SVNS 2 y tendrá su primera gran experiencia en el máximo nivel del circuito en el Grupo C con Estados Unidos, Francia y España. El plantel citado es el siguiente: Virginia Brígido, Candela Delgado, Malena Díaz, Cristal Escalanta, Sofía González, Francesca Iacaruso, Milagros Lecouna, Azul Medina, Josefina Padellaro, Paula Pedrozo, Antonella Reding, Talía Rodich, María Taladrid y Ruth Velázquez.

El head coach Nahuel García comentó que “Tenemos muchísima expectativa en cuanto a poder vivir la experiencia, sabemos que va a ser realmente duro y súper exigente, vamos a un lugar donde nunca estuvimos así que todo va a ser aprendizaje y sobre todo el objetivo de que el equipo pueda durante estos tres torneos meterse entre los ocho mejores”.

Fixture:

23.30, vs. Francia (Jueves 16 de abril)

2.57, vs. Estados Unidos (Viernes 17)

22.30, vs. España (Viernes 17)

Viernes 17 de abril: