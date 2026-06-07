El historial perfecto de Colón con el arbitraje de Fabricio Llobet

ElEl juez designado para el duelo ante Ciudad Bolívar dirigió Colón en dos oportunidades y en ambas terminó celebrando en el Brigadier López

Colón afrontará este domingo un partido clave cuando reciba a Ciudad Bolívar, desde las 17, por la fecha 17 de la Primera Nacional. Con la necesidad de volver al triunfo tras tres encuentros sin victorias, el equipo de Ezequiel Medrán intentará hacerse fuerte en el Brigadier López para seguir prendido en la pelea en la Zona A.

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¿Cómo le fue a Colón con Llobet?

Para este compromiso, la AFA designó a Fabricio Llobet como árbitro, con el que tiene antecedentes positivos. Lo controló en dos ocasiones y ambas terminaron con festejos sabaleros. El primer antecedente se remonta al 2 de agosto de 2024, cuando el Rojinegro venció 1-0 a Morón en el Brigadier López con gol de Nicolás Talpone.

Embed - Colón 1-0 Deportivo Morón | Primera Nacional | Fecha 30 (Zona B)

La segunda vez fue el 13 de marzo de 2025 cuando impuso por 2-0 ante Central Norte, también en condición de local, con tantos de Emmanuel Gigliotti y Christian Bernardi.

Embed - Colón 2-0 Central Norte (S) | Primera Nacional | Fecha 6 (Zona B)

De esta manera, Colón registra un pleno de victorias bajo el arbitraje de Llobet y buscará extender esa racha este domingo frente a uno de los equipos que viene siendo protagonista del campeonato.

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Más allá de las estadísticas, el objetivo principal para el Sabalero será reencontrarse con los tres puntos y sostenerse en la lucha por los puestos de vanguardia de la Zona A.