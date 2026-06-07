Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón abre un capítulo inédito ante Ciudad Bolívar en el Brigadier López

Colón enfrentará por primera vez a Ciudad Bolívar, una de las revelaciones de la Primera Nacional y que amenaza el invicto en el Brigadier López

Ovación

Por Ovación

7 de junio 2026 · 09:39hs
Colón abre un capítulo inédito ante Ciudad Bolívar en el Brigadier López

UNO Santa Fe | José Busiemi / @ClubCdBolivarOF

La fecha 17 de la Primera Nacional traerá un cruce sin antecedentes para Colón. Este domingo, desde las 17, se medirá ante Ciudad Bolívar en el estadio Brigadier López en lo que será el primer enfrentamiento en el historial entre ambos.

• LEER MÁS: Colón pone en juego su fortaleza en casa ante el sorprendente Ciudad Bolívar

El duelo encuentra a los dos peleando en la parte alta de la Zona A y promete ser una exigente prueba para el Rojinegro, que buscará volver al triunfo después de tres empates consecutivos.

• LEER MÁS: El historial perfecto de Colón con el arbitraje de Fabricio Llobet

Ciudad Bolívar llega respaldado por una campaña que lo convirtió en una de las sorpresas del torneo. Buena parte de su fortaleza se construyó lejos de casa, ya que no perdió en condición de visitante y es uno de los equipos que más puntos sumó fuera de su estadio, una estadística que pone en riesgo otro dato importante: el invicto que Colón mantiene jugando en Santa Fe.

Ciudad Bolívar
Col&oacute;n jugar&aacute; por primera vez ante Ciudad Bol&iacute;var.

Colón jugará por primera vez ante Ciudad Bolívar.

Primer duelo en el historial entre Colón y Ciudad Bolívar

Dentro del plantel visitante aparece un nombre conocido para el mundo sabalero. Se trata de Cristian Vega, volante que vistió la camiseta rojinegra hace algunas temporadas. Para Colón, el desafío será doble. Por un lado, intentar cortar la racha de igualdades que frenó su marcha en las últimas fechas; por el otro, defender la fortaleza que viene mostrando ante su gente. Una victoria no solo le permitiría mantenerse en la pelea por los puestos de privilegio, sino también extender a siete partidos su serie sin derrotas en el campeonato.

• LEER MÁS: Colón pone en juego sus fortalezas ante el visitante que nadie pudo vencer

Con ingredientes de sobra y dos equipos que llegan con aspiraciones importantes, el Brigadier López será escenario de un choque inédito que puede marcar mucho más que tres puntos en la lucha por la clasificación.

Colón Ciudad Bolívar historial
Noticias relacionadas
colon pone en juego su fortaleza en casa ante el sorprendente ciudad bolivar

Colón pone en juego su fortaleza en casa ante el sorprendente Ciudad Bolívar

del rock a la tribuna: el recuerdo de colon y union para despedir a indio solari

Del rock a la tribuna: el recuerdo de Colón y Unión para despedir a Indio Solari

colon pone en juego sus fortalezas ante el visitante que nadie pudo vencer

Colón pone en juego sus fortalezas ante el visitante que nadie pudo vencer

oficial: colon blindo a una de las promesas que ya golpea la puerta

Oficial: Colón blindó a una de las promesas que ya golpea la puerta

Lo último

No hubo sorpresas en la fecha 11 del ascenso de Liga Santafesina

No hubo sorpresas en la fecha 11 del ascenso de Liga Santafesina

La siembra de trigo alcanzó niveles récord y la provincia de Santa Fe fue la que más avanzó sobre su área de cultivo

La siembra de trigo alcanzó niveles récord y la provincia de Santa Fe fue la que más avanzó sobre su área de cultivo

¿Consumo en niveles récord?, pero con bolsillos exhaustos: la paradoja de los ganadores y perdedores

¿Consumo en niveles récord?, pero con bolsillos exhaustos: la paradoja de los "ganadores y perdedores"

Último Momento
No hubo sorpresas en la fecha 11 del ascenso de Liga Santafesina

No hubo sorpresas en la fecha 11 del ascenso de Liga Santafesina

La siembra de trigo alcanzó niveles récord y la provincia de Santa Fe fue la que más avanzó sobre su área de cultivo

La siembra de trigo alcanzó niveles récord y la provincia de Santa Fe fue la que más avanzó sobre su área de cultivo

¿Consumo en niveles récord?, pero con bolsillos exhaustos: la paradoja de los ganadores y perdedores

¿Consumo en niveles récord?, pero con bolsillos exhaustos: la paradoja de los "ganadores y perdedores"

Unión entra en una semana decisiva para la continuidad de Leonardo Madelón

Unión entra en una semana decisiva para la continuidad de Leonardo Madelón

Santa Fe inicia el camino hacia su carta orgánica: qué cambia con la autonomía municipal consagrada en la nueva Constitución provincial

Santa Fe inicia el camino hacia su carta orgánica: qué cambia con la autonomía municipal consagrada en la nueva Constitución provincial

Ovación
Colón toma nota: se confirmó cuándo se abre el mercado en la Primera Nacional

Colón toma nota: se confirmó cuándo se abre el mercado en la Primera Nacional

Todo lo que pasó en los playoffs de las Inferiores en la ASB

Todo lo que pasó en los playoffs de las Inferiores en la ASB

Nueva convocatoria para la Preselección femenina de categoría Infantiles

Nueva convocatoria para la Preselección femenina de categoría Infantiles

Varrone perdió posiciones en las vueltas finales y quedó lejos en el GP de Mónaco de F2

Varrone perdió posiciones en las vueltas finales y quedó lejos en el GP de Mónaco de F2

La Perla del Oeste sigue al frente del Apertura José Luis Burtovoy

La Perla del Oeste sigue al frente del Apertura José Luis Burtovoy

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco