Colón abre un capítulo inédito ante Ciudad Bolívar en el Brigadier López

Colón enfrentará por primera vez a Ciudad Bolívar, una de las revelaciones de la Primera Nacional y que amenaza el invicto en el Brigadier López

La fecha 17 de la Primera Nacional traerá un cruce sin antecedentes para Colón . Este domingo, desde las 17, se medirá ante Ciudad Bolívar en el estadio Brigadier López en lo que será el primer enfrentamiento en el historial entre ambos.

El duelo encuentra a los dos peleando en la parte alta de la Zona A y promete ser una exigente prueba para el Rojinegro, que buscará volver al triunfo después de tres empates consecutivos.

• LEER MÁS: El historial perfecto de Colón con el arbitraje de Fabricio Llobet

Ciudad Bolívar llega respaldado por una campaña que lo convirtió en una de las sorpresas del torneo. Buena parte de su fortaleza se construyó lejos de casa, ya que no perdió en condición de visitante y es uno de los equipos que más puntos sumó fuera de su estadio, una estadística que pone en riesgo otro dato importante: el invicto que Colón mantiene jugando en Santa Fe.

Ciudad Bolívar Colón jugará por primera vez ante Ciudad Bolívar.

Primer duelo en el historial entre Colón y Ciudad Bolívar

Dentro del plantel visitante aparece un nombre conocido para el mundo sabalero. Se trata de Cristian Vega, volante que vistió la camiseta rojinegra hace algunas temporadas. Para Colón, el desafío será doble. Por un lado, intentar cortar la racha de igualdades que frenó su marcha en las últimas fechas; por el otro, defender la fortaleza que viene mostrando ante su gente. Una victoria no solo le permitiría mantenerse en la pelea por los puestos de privilegio, sino también extender a siete partidos su serie sin derrotas en el campeonato.

• LEER MÁS: Colón pone en juego sus fortalezas ante el visitante que nadie pudo vencer

Con ingredientes de sobra y dos equipos que llegan con aspiraciones importantes, el Brigadier López será escenario de un choque inédito que puede marcar mucho más que tres puntos en la lucha por la clasificación.