Los Pumitas debutan en el Mundial Juvenil que se juega en Georgia

El segunda línea santafesino Bautista Benavides será titular en el equipo de Los Pumitas que se medirá con Estados Unidos este sábado 27 a las 6 en Georgia

Los Pumitas, el seleccionado argentino de rugby de jugadores menores de 20 años, ya tiene definido el plantel para su debut en el Campeonato Mundial de la categoría que se desarrollará en Georgia . El elenco albiceleste, dirigido por Nicolás Fernández Miranda, enfrentará este sábado desde las 6 (hora argentina) a su similar de Estados Unidos en la ciudad de Tbilisi. El segunda línea santafesino formado en Santa Fe Rugby Club, Bautista Benavides será titular , mientras que el rafaelino Federico Narváez ocupará un lugar en el banco de los suplentes.

El seleccionado juvenil comandado por Nicolás Fernández Miranda definió su formación para su primera presentación en una nueva edición de la Copa del Mundo. Los Pumitas debutarán este sábado 27 de junio ante Estados Unidos, desde las 06:00 horas (de nuestro país), en el Avchala Stadium, de Tbilisi, Georgia. El partido podrá seguirse en vivo por ESPN 2 y Disney+.

Si a campeonatos juveniles para menores de 20 años nos referimos, el mejor registro de Argentina fue el tercer puesto. Hecho que logró en la última edición de la copa del mundo en 2025 en Italia, como también en 2016 cuando se disputó en Inglaterra. Del mencionado tercer puesto en Italia del año pasado, repetirán seis jugadores: Nicolás Cambiasso, Pedro Coll, Tomás Dande, Ramón Fernández, Bautista Lescano, Valentino Reggiardo.

Vale destacar que el campeonato internacional contará con nuevo formato, ya que a diferencia de las últimas ediciones que lo disputaron 12 seleccionados, en esta ocasión serán 16 los países que intentarán levantar el trofeo. Estarán distribuidos en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno y los ganadores de cada uno de ellos clasificarán directamente a semifinales, mientras que los segundos competirán del quinto al octavo puesto. Los terceros y cuartos disputarán las posiciones del noveno al duodécimos y del decimotercero al decimosexto, respectivamente.

El lock Bautista Benavides de Santa Fe Rugby será titular en la alineación de Argentina.

Uno de los entrenadores asistentes del seleccionado juvenil, Carlos Mohapp, vive la previa con mucha confianza: «El equipo está muy bien y la preparación estuvo muy buena para poder llegar de la mejor manera a Georgia. Seguimos afinando muchos aspectos positivos logrados en el Rugby Championship y trabajando para mejorar otros puntos que creemos importantes de cara al mundial. La expectativa es que el equipo pueda demostrar eso en este campeonato. Estamos convencidos de que este plantel tiene el juego para dominar el partido e imponerse desde las formaciones fijas. Creemos que los puntos claves van a ser la obtención y dominar el avance desde ahí. Generar mucho volumen de juego con nuestras pelotas y dominar en el contacto«, cerró Mohapp.

La formación de Los Pumitas para jugar con Estados Unidos

Argentina: 1. Fabrizio Cebron, 2. Manuel Cuneo Camargo, 3. Bautista Salinas Mallea, 4. Joaquín Pascual Viale, 5. Bautista Benavides, 6. Tomás Dande (C), 7. Jerónimo Sorondo, 8. Basilio Cañas, 9. Valentino Reggiardo, 10. Federico Serpa Laporte, 11. Benjamín Ledesma Arocena, 12. Pedro Coll, 13. Ramón Fernández Miranda, 14. Bautista Lescano, 15. Simón Pfister.

Suplentes: 16. Nicolás Cambiasso, 17. Benjamín Farías Cerioni, 18. Federico Narvaez, 19. Jeremy Annand, 20. Franco Marizza Mizawak, 21. Juan Preumayr, 22. Manuel Giannantonio, 23. Benjamín Ordiz Yujnovsky

El Fixture del Mundial Juvenil

Fecha 1 – Sábado 27 de junio -6:00

Los Pumitas vs. Estados Unidos

Fecha 2 – Jueves 2 de julio -8:30

Los Pumitas vs. Irlanda

Fecha 3 – Martes 7 de julio -8.30

Los Pumitas vs. Inglaterra