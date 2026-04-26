Apresaron a siete vendedores de drogas en siete allanamientos en Recreo: secuestraron cocaína, marihuana y dinero

Sucedió como consecuencia de una investigación previa de varios meses. Hubo escuchas telefónicas, fotografías y filmaciones de las actividades de cada uno y de todos los aprehendidos.

En la tarde del pasado sábado en la ciudad de Recreo , pesquisas de la Policía de Investigaciones PDI llevaron adelante media docena de allanamientos que culminaron con personas personas aprehendidas y el secuestro de drogas , dinero en efectivo y un arma de fuego.

Los allanamientos fueron en seis inmuebles y los ejecutaron los pesquisas antinarcóticos de la División Microtráfico del Departamento Operativo Región I, en el marco de distintas causas por infracción a la ley provincial de Microtráfico N° 14.239. Luego de la irrupción fueron aprehendidos los siete principales investigados, tres mujeres y cuatro hombres, siendo que otras cuatro personas quedaron notificadas y en estado de libertad, supeditadas a la evolución de la investigación.

droga

Elementos probatorios incriminantes

Durante las requisas, los pesquisas secuestraron más de 150 gramos de cocaína, parte de ella fraccionada en dosis listas para su comercialización y otra en trozos compactos. También incautaron más de 1,3 kilogramos de marihuana en distintas presentaciones, junto con plantas de cannabis.

En los domicilios intervenidos se hallaron además dos balanzas de precisión, recortes y otros elementos habitualmente utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes, lo que refuerza la hipótesis de una operatoria vinculada al narcomenudeo. A su vez, los agentes secuestraron $1.877.950 en efectivo, un arma de fuego calibre 9 milímetros con municiones, cartuchos de distintos calibres, 23 teléfonos celulares, un dispositivo posnet, una netbook y documentación considerada de interés para la investigación.

Ley de Microtráfico

Informaron la novedad sobre la ocurrencia de los allanamientos, las aprehensiones y el secuestro de elementos probatorios incriminantes a la Jefatura de la Policía de Investigaciones PDI Región I, y éstos hicieron lo propio con el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó que todos los aprehendidos siguieran privados de su libertad, que sean identificados y que se les forme causa como presuntos infractores de la ley provincial de Microtráfico N° 14.294.