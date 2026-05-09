Con un gol de tiro libre, Enzo Fernández rescató un empate para Chelsea ante Liverpool Los Reds ganaban de la mano de un golazo de Gravenberch, pero Enzo Fernández igualó las cosas de tiro libre y todo quedó 1-1 en Anfield 9 de mayo 2026 · 12:05hs

Enzo Fernández anotó un gol de tiro libre.

El duelo entre Alexis Mac Allister y Enzo Fernández terminó en tablas, después de que Liverpool y Chelsea igualen 1-1 en Anfield, por la Premier League.

Enzo Fernández anotó un gol de tiro libre Para los Reds, el autor de un verdadero golazo fue Ryan Gravenberch, que clavó la pelota del ángulo a los cinco minutos de iniciado el partido. Ya en el segundo tiempo, sin embargo, fue Enzo Fernández quien, de tiro libre y con algo de fortuna, amargó al conjunto local y selló el 1-1 que sería definitivo.

Con el empate, los Blues quedaron con 49 puntos, a tres unidades de Bournemouth, que con un partido menos es el dueño del sexto puesto, lugar de clasificación a la próxima UEFA Europa League. En tanto, Liverpool se mantiene dentro de la zona de clasificación a la UEFA Champions League, en el cuarto puesto y con 59 puntos. Embed - GOL DE ENZO PARA QUE LOS BLUES RESCATEN UN PUNTO EN ANFIELD | Liverpool 1-1 Chelsea | RESUMEN