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Los Pumitas realizarán una concentración nacional en Don Torcuato

Con cuatro jugadores santafesinos, el seleccionado argentino M20, Los Pumitas llevará una concentración en el Hindú Club, que incluye un partido con Uruguay

Ovación

Por Ovación

17 de marzo 2026 · 09:52hs
Cuatro jugadores de Capibaras formarán parte de la concentración de Los Pumitas.

Cuatro jugadores de Capibaras formarán parte de la concentración de Los Pumitas.

Desde la presente jornada, el seleccionado argentino M20, Los Pumitas, realizará una concentración nacional en las instalaciones que el Hindú Club posee en la localidad bonaerense de Don Torcuato. Además, el próximo miércoles habrá un cotejo amistoso frente a Uruguay. El head coach del combinado nacional, Nicolás Fernández Miranda, convocó a cuatro jugadores de la Unión Santafesina de Rugby, tres de los cuales forman parte de la franquicia litoraleña Capibaras XV, que afronta el Súper Rugby Américas.

Los Pumitas se reencuentran en el Hindú Club

El Seleccionado M20 continúa en plena preparación para lo que será un exigente año y es por eso que realizará una nueva Concentración Nacional, la tercera en lo que va del 2026, que se realizará el 17 y 18 de marzo en Hindú Club. Nicolás Fernández Miranda, head coach de Los Pumitas, convocó a 27 jugadores para las dos jornadas de entrenamiento. Cabe destacar que el miércoles 18 realizarán un entrenamiento con oposición junto con Uruguay.

Entre los jugadores convocados se encuentran varios formados en clubes de la Unión Santafesina de Rugby. Se trata de Pietro Croce de Cha Roga Club, Federico Narvaez del CRAR de Rafaela, Jorge Onorato de Universitario de Santa Fe y Agustín Ponzio de CRAI. Es importante destacar que salvo el jugador perteneciente al Círculo Rafaelino de Rugby, los otros tres integran la franquicia Capibaras que afronta el Súper Rugby Américas.

Carlos Mohapp, uno de los entrenadores del M20, remarcó la importancia de esta Concentración y de la posibilidad de agrandar la base de jugadores: “Siempre es importante para nosotros competir y medirnos, creo que la competencia hace crecer a los chicos en el juego y al equipo. Uno de nuestros objetivos es ver más jugadores, pero jugadores quizás más jóvenes que puedan sumarse al proceso o estar en competencia para el proceso".

El coach señaló que "También a algunos otros que se consolidan en el equipo y seguir viendo qué fortalezas tenemos nosotros como equipo y seguir afianzando ciertos criterios del juego, tanto en ataque como en defensa. Como positivo es que la competencia nos ayuda a crecer, a ser un poquito mejores, y obviamente el objetivo es agrandar la base de jugadores y tener más claro aquellos jugadores que están dentro del proceso M20”.

Respecto a cómo quiere jugar el equipo, agregó: “En ataque queremos un equipo que tenga mucho la pelota, con mucha posesión, así que uno de los principales objetivos va a ser ese, y en defensa que genere mucha presión al equipo rival y que recupere rápido la pelota”.

Fueron citados 27 jugadores, y además de los cuatro santafesinos, hay otro integrante de la franquicia litoraleña, se trata de Juan Segundo Huber, segunda línea de Logaritmo de Rosario. También fue convocado otro jugador de la Unión de Rugby de Rosario, en este caso Juan Preumayr del Jockey Club de Rosario.

Los Pumitas concentración Uruguay
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