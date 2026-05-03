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Los Pumitas le ganaron a Nueva Zelanda en el Rugby Championship M20

El equipo argentino le ganó 25-17 a los Baby Blacks en Sudáfrica, por la segunda fecha del torneo. Así, consiguieron el triunfo triunfo de la historia ante los oceánicos en la categoría

Ovación

Por Ovación

3 de mayo 2026 · 16:23hs
Los Pumitas hicieron historia: le ganaron a Nueva Zelanda en el Rugby Championship.

Los Pumitas hicieron historia: le ganaron a Nueva Zelanda en el Rugby Championship.

Los Pumitas escribieron este domingo una página histórica para el rugby argentino: vencieron a Nueva Zelanda 25-17 en la segunda fecha del Championship 2026 y lograron el primer triunfo de la historia ante los oceánicos en esa categoría. El equipo argentino se impuso con tries de Federio Serpa -también anotó un penal-, Luciano Avaca, Ramón Fernández Miranda, más un try penal.

Los Pumitas prevalecieron ante Nueva Zelanda

El seleccionado argentino se impuso 25 a 17 ante Nueva Zelanda por la segunda fecha del Rugby Championship M-20 consiguiendo un hito histórico, como lo es vencer por primera vez en la historia a este rival en la categoría de Menores de 20. El próximo compromiso para Los Pumitas será el sábado 9 de mayo, cuando desde las 09:00 (hora argentina) enfrenten a Australia.

Luego del primer cuarto de hora, fueron Los Pumitas quienes rompieron el cero, luego de una transición de defensa a ataque que finalizó con la conquista de Federico Serpa. Minutos después, fue el apertura quien acertó un penal para estirar la ventaja a 8-0.

Pasada la media hora de juego, los Baby Blacks anotaron su primer try del partido para decretar el 8-7 parcial. Sin embargo, el ataque del equipo argentino prosperó y forzó el try penal que estableció el 15-7, a falta de cuatro minutos para el descanso. En el ocaso de la primera etapa, el rival consiguió una nueva conquista para decretar el 15-12 con el que finalizaron los primeros cuarenta minutos.

El inicio del segundo tiempo tuvo un desarrollo similar. Nueva Zelanda tomó la posesión y la defensa argentina respondió cada uno de los embates del rival. En una acción de lucidez, Luciano Avaca interceptó la pelota en mitad de cancha, aceleró y nadie lo detuvo, para marcar el 20-12 parcial. Ramón Fernández Miranda se encargó de apoyar una nueva conquista y estirar el score a 25-12. Sobre el final llegó el descuento neozelandés, que decretó el 25-17 final.

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En la escuadra nacional fue titular el santafesino Bautista Benavides

En la escuadra nacional fue titular el santafesino Bautista Benavides

Síntesis

Argentina 25- Nueva Zelanda 17

Argentina: 1. Fabrizio Cebron (Benjamín Farías Cerioni), 2. Manuel Cuneo Camargo (Nicolás Cambiasso), 3. Bautista Salinas, 4. Joaquín Pascuale, 5. Bautista Benavides, 6. Franco Marizza (Basilio Cañas), 7. Jerónimo Sorondo (Agustín Ponzio), 8. Federico Torre, 9. Juan Preumayr, 10. Federico Serpa (Benjamín Ledesma Arocena), 11. Luciano Avaca, 12. Benjamín Ordiz, 13. Pedro Coll, 14. Bautista Quiroga Miguens (Ramón Fernández), 15. Simón Pfister (Manuel Giannantonio).

Suplentes: 16. Nicolás Cambiasso, 17. Benjamín Farías Cerioni, 18. Germán Tello, 19. Agustín Ponzio, 20. Basilio Cañas, 21. Benjamín Ledesma Arocena, 22. Ramón Fernández, 23. Manuel Giannantonio

Nueva Zelanda: 1. Ethan Webber, 2. Josh Findlay, 3. Alex Hewitt, 4. Alex Arnold, 5. Jake Frost, 6. Logan Plait, 7. Kobe Brownlee, 8. Finn McLeod, 9. Charlie Sinton, 10. Mika Muliaina, 11. JD Van Der Westhuizen, 12. Haki Wiseman, 13. Ollie Guerin, 14. Jay Rehana, 15. Cohen Norrie.

Suplentes: 16. Luka Patumaka Makata, 17. Charlie Wallis, 18. Dane Johnston, 19. Johnny Falloon, 20. Micah Fale, 21. Boston Krone, 22. Angus Revell, 23. Logan Williams.

Entrenador: Kane Jury

Primer tiempo: 16’ Try de Federico Serpa (A), 25’ Penal de Federico Serpa (A), 33’ Try de Haki Wiseman (NZ) convertido por Cohen Norrie (NZ), 36’ Try Penal (A), 40’ Try de JD Van Der Westhuizen (NZ).

Resultado parcial: Argentina 15 vs Nueva Zelanda 12

Segundo tiempo: 57’ Try de Luciano Avaca (A), 71’ Try de Ramón Fernández Miranda (A), 74’ Try de Finn McLeod (NZ).

Resultado final: Argentina 25 vs Nueva Zelanda 17

Árbitro: Ella Goldsmith (Australia)

Cancha: Nelson Mandela Bay Stadium (Port Elizabeth, Sudáfrica)

Los Pumitas Nueva Zelanda Rugby Championship
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