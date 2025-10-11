Los restos de Miguel Russo fueron cremados en el Cementerio de Pilar

Los restos de Miguel Ángel Russo descansan en el Cementerio de Pilar, donde fue cremado y parte de sus cenizas serán esparcidas en cancha de Rosario Central

Los restos del histórico director técnico Miguel Russo descansan en el Cementerio de Pilar, donde fue cremado y parte de sus cenizas serán esparcidas en el estadio de Rosario Central .

Este viernes, el cuerpo del ex técnico fue retirado de La Bombonera, donde se llevó a cabo su velorio en el que hinchas del fútbol lo despidieron el jueves y su familia al día siguiente.

Russo, quien falleció el miércoles a los 69 años luego de una larga lucha contra el cáncer, fue despedido con innumerables muestras de dolor por parte de simpatizantes de Boca así como otros tantos equipos del fútbol argentino, además de sus familiares y seres queridos.

Al velatorio de Russo concurrieron los planteles de Boca, Rosario Central, San Lorenzo, representantes de Estudiantes de La Plata y muchísimos aficionados que lucían camisetas de los clubes en los que el histórico director técnico trabajó.

"Russo, Russo querido, lo que hiciste por Boca, no se olvida en la vida", cantaron los simpatizantes xeneizes cuando el féretro comenzó a egresar de La Bombonera rumbo a Pilar.