Preocupación en Boca: el plantel entrena con ánimo bajo por la salud de Miguel Russo

El plantel de Boca entrena con el ánimo alicaído debido a la delicada situación de salud que atraviesa su DT, Miguel Russo

El plantel de Boca se entrenó este martes en el predio de Ezeiza con el ánimo alicaído debido a la delicada situación de salud que atraviesa su entrenador, Miguel Russo (69 años), quien se encuentra en reposo domiciliario con pronóstico reservado.

La práctica fue encabezada por el ayudante de campo, Claudio Úbeda, quien junto al resto del cuerpo técnico visitó el domicilio de Russo durante este lunes.

Ante la preocupación pública, el club difundió un comunicado oficial en el que detalló: "El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento", informó la institución.

El DT está de licencia médica desde fines de septiembre y en el último mes fue hospitalizado en tres ocasiones por complicaciones de salud. Su último partido al frente del equipo fue el empate 2-2 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en La Bombonera.

Pese al clima de preocupación, la práctica en el complejo deportivo de Ezeiza registró novedades en cuanto a la conformación del plantel ya que se sumaron al grupo el chileno Carlos Palacios y el delantero uruguayo Edinson Cavani, ambos restablecidos de sus respectivas lesiones

El mediocampista español Ander Herrera se perfila como el reemplazante de Leandro Paredes, quien está con la Selección Argentina para los partidos amistosos en Estados Unidos (contra Venezuela en Miami y Puerto Rico en Chicago).

Boca se prepara para jugar ante Barracas Central

Boca Juniors se prepara para enfrentar de visitante a Barracas Central el próximo sábado 11 de octubre, a las 14.30, y la probable formación sería con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Ander Herrera, Rodrigo Battaglia, Alan Velasco; Milton Giménez y Miguel Merentiel.