En Boca sigue la preocupación por la salud de Miguel Russo

Ya son dos partidos los que Miguel Russo no está al mando del primer equipo de Boca, que goleó a Newell's en La Bombonera.

El director técnico de Boca, Miguel Angel Russo, mantiene en vilo a la dirigencia del "Xeneize" por el reposo domiciliario en el que permanece el entrenador tras ser internado y dado de alta hace dos semanas.

Si bien Russo fue dado de alta del sanatario Fleni donde se encontraba internado por un cuadro de deshidratación y valor altos de bilirrubina , en Boca aún preocupa el delicado estado de salud del entrenador que ha generado mensajes de apoyo y preocupación.

Úbeda, a cargo del plantel de Boca

El ex entrenador de Rosario Central no estuvo presente durante los últimos partidos de Boca, incluyendo la reciente victoria 5-0 ante Newell's Old Boys en la noche del domingo, quedando el equipo a cargo de su ayudante de campo, Claudio Úbeda.

Boca aguarda por la evolución de su estado, que ha generado múltiples mensajes de apoyo y preocupación en el ambiente deportivo. La prioridad absoluta del club es la recuperación del entrenador, cuyo regreso a la actividad no tiene una fecha definida.