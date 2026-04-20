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Los tenistas argentinos ya conocen a sus rivales en el Masters de Madrid

Habrá ocho representantes argentinos en el Masters de Madrid. Cerúndolo y Etcheverry debutarán en la segunda ronda por ser preclasificados.

Ovación

Por Ovación

20 de abril 2026 · 13:28hs
Los tenistas argentinos ya conocen a sus rivales en el Masters de Madrid

Los tenistas argentinos ya conocen a sus oponentes en el Masters de Madrid, luego de que se llevara a cabo el sorteo durante la mañana de este lunes.

En total habrán ocho representantes nacionales en el cuarto torneo de Masters 1000 de la temporada. Se trata de Francisco Cerúndolo (16°) y Tomás Etcheverry (25°), quienes comenzarán su camino en la segunda ronda por estar entre los 32 preclasificados, además de Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli, Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante y Francisco Comesaña.

A ellos podría sumarse Marco Trungelliti, quien disputa la clasificación para ingresar al cuadro principal.

En la primera ronda, Mariano Navone tendrá un más que interesante enfrentamiento con el portugués Nuno Borges, mientras que Camilo Ugo Carabelli y Thiago Tirante se medirán con el francés Gael Monfils y el español Roberto Bautista Agut, respectivamente, dos jugadores que atraviesan su última temporada como profesionales.

Por otra parte, Juan Manuel Cerúndolo, que este año busca meterse por primera vez en su carrera en el top 100, tendrá una dura prueba frente al alemán Daniel Altmaier.

Por último, Sebastián Báez se cruzará con un jugador proveniente de la qualy y Francisco Comesaña, que atraviesa un 2026 para el olvido, buscará dar la sorpresa ante el checo Tomas Machac.__IP__

En lo que respecta a Cerúndolo y Etcheverry, que debutarán en la segunda ronda, sus respectivos oponentes serán el español Yannick Hanfmann o el estadounidense Marcos Giron, y el austríaco Sebastian Ofner o un jugador proveniente de la clasificación.

Los rivales de los jugadores argentinos en el Masters de Madrid

  • Francisco Cerúndolo (16°) - Yannick Hanfmann o Marcos Giron
  • Tomás Etcheverry (25°) - Sebastian Ofner o un jugador proveniente de la qualy
  • Mariano Navone - Nuno Borges
  • Camilo Ugo Carabelli - Gael Monfils
  • Sebastián Báez - jugador proveniente de la qualy
  • Juan Manuel Cerúndolo - Daniel Altmaier
  • Thiago Tirante - Roberto Bautista Agut
  • Francisco Comesaña - Tomas Machac

argentinos Madrid Cerúndolo
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