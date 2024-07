Los tremendos números de Lionel Messi en semifinales de Copa América

En total, Lionel Messi jugó cinco semifinales con Argentina. En cuatro oportunidades logró el pase a la final, mientras que solamente una vez se quedó a las puertas del partido por el título. Además, en las cinco llaves completó en todas los 90', marcó dos goles y otorgó seis asistencias. Solamente en un encuentro no pudo ni otorgar un pase de gol ni convertir.

Copa América 2007: golazo de Messi en el contundente triunfo frente a México

El conjunto dirigido por Alfio Basile goleó 3-0 a México y de esa manera consiguió el pasaje a la final del torneo disputado en Venezuela. A los 61', con Argentina ya en ventaja por el tanto de Gabriel Heinze, Carlos Tévez dio media vuelta y filtró una linda pelota para Messi. El astro de 20 años en aquel momento definió por arriba del arquero Oswaldo Sánchez con un sutil toque. Finalmente, Juan Román Riquelme sentenció la goleada.

Copa América 2015: hat-trick de asistencias para aplastar a Paraguay

El elenco dirigido por Gerardo Martino no sufrió frente a Paraguay en el certamen disputado en 2015 y lo goleó 6-1. Aquella vez, Messi tuvo una actuación extraordinaria: a los 15' asistió a Marcos Rojo en un tiro libre por el borde izquierdo, a los 27' encontró en soledad a Javier Pastore que con un derechazo cruzado puso el segundo, fue clave en la jugada del cuarto gol que terminó en tanto de Ángel Di María y combinó con Gonzalo Higuain dentro del área para poner el sexto tanto del encuentro.

Copa América 2016: tiro libre al ángulo para el triunfo ante el anfitrión

En la Copa América Centenario, Messi marcó uno de sus mejores goles con el manto de la Selección Argentina. A los 31', el diez ejecutó una perfecta pelota parada al palo que cubría en aquel momento Brad Guzan. De esa manera, puso el 2-0 del elenco dirigido por Martino. Además, a los 3' había asistido a Ezequiel Lavezzi para el primer tanto y sobre el final a Higuain en el cuarto.

Copa América 2019: dura derrota ante Brasil y la queja de Messi sobre el arbitraje

En las semis de la Copa América 2019, el combinado dirigido por Lionel Scaloni cayó 2-0 ante Brasil y se quedó a las puertas de la final. Tras el partido, debido a los penales no cobrados sobre Sergio Agüero y Nicolás Otamendi, Messi explotó contra los árbitros: "Se cansaron de cobrar manos boludas, penales pelotudos y hoy no fueron al VAR. Ojalá la Conmebol haga algo, aunque no creo, porque Brasil maneja todo".

Copa América 2021: combinación Messi-Lautaro y el Dibu, héroe

En la más reciente y recordada semifinal de la Copa América, disputada en 2021 en Brasil, la Selección Argentina había igualado 1-1 en el tiempo regular frente a Colombia. El único gol del combinado argentino lo marcó Lautaro Martínez a los 6', tras una gran asistencia de Messi dentro del área. Luego, en los penales, el diez marcó el suyo y el Dibu contuvo tres para el pase a la final.