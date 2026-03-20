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Todos los detalles: Argentina tiene nueva camiseta para el Mundial

Bajo el lema “Orgullo” con Lionel Messi a la cabeza, la AFA dio a conocer la nueva camiseta que la Selección Argentina utilizará en el Mundial.

Ovación

Por Ovación

20 de marzo 2026 · 08:56hs
Todos los detalles: Argentina tiene nueva camiseta para el Mundial

A menos de 90 días del inicio del Mundial, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó la remera alternativa que utilizará el seleccionado argentino en el Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Con Lionel Messi a la cabeza, la marca que viste al seleccionado argentino difundió las primeras imágenes de este nuevo diseño para la cita mundialista. Además, fue el encargado de presentar la indumentaria en redes sociales con el lema “Orgullo”.

Bajo la premisa de mantener los tonos oscuros, como viene ocurriendo en el último tiempo, el nuevo diseño introduce una innovación visual disruptiva: un entramado de líneas en diversas tonalidades de azul que convergen en el centro del pecho para dar forma a la silueta de una pelota de fútbol.

Los detalles de la nueva camiseta de la Selección Argentina para el Mundial

Con el negro como protagonista absoluto de la base, la camiseta incorpora detalles y terminaciones en un gris claro que contrastan con la sobriedad del modelo. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, esta estética se traslada también al cuello y a las mangas, donde se integran las clásicas tres tiras de la marca junto al escudo de la AFA.

Sin embargo, el cambio más significativo se observa en la disposición de los dorsales. En esta edición, los números de los jugadores se desplazan hacia el margen derecho del pecho debido a que el centro de la prenda queda reservado exclusivamente para el parche de campeón de la FIFA que corresponde al equipo de Lionel Scaloni.

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Lionel Messi mostr&oacute; el nuevo modelo de camiseta de la Selecci&oacute;n Argentina para el Mundial.

Lionel Messi mostró el nuevo modelo de camiseta de la Selección Argentina para el Mundial.

En la parte posterior, se encuentra dibujado el icónico Sol de Mayo, con la inscripción "Argentina" acompañada por una bandera nacional diseñada bajo la estética del fileteado porteño.

A partir de este viernes, los fanáticos ya podrán adquirirla a través de la página oficial de Adidas con una escala de precios que varía según el nivel de detalle y la tecnología de la prenda. La opción de entrada es la "Versión Fan", un modelo simplificado que mantiene el escudo de la AFA y el parche de campeón, con un valor de $149.999. Un escalón por encima se encuentra la "Versión Jugador", que es la misma que utilizan los protagonistas en el campo de juego, comercializada a $219.999.__IP__

La firma alemana lanzó una línea premium: la "Messi Versión Jugador", que alcanza los $249.999 y ya viene personalizada con el emblemático número diez y el nombre del astro rosarino en la espalda. En paralelo, la marca sorprendió con una variante de mangas largas, una pieza innovadora que iguala el precio del modelo de Messi ($249.999) pero con una estética similar a la de los aficionados.

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