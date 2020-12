Luciana Gómez Iriondo, en la senda del crecimiento

Luli Gómez Iriondo, con 17 años recién cumplidos, viene de tener una muy buena performance, con medalla de oro, en el Nacional de Atletismo realizado en la ciudad de Rosario. "El Nacional en Rosario estuvo muy bueno, la televisación le dió una importancia positiva, indudablemente el nivel del atletismo se ha elevado, y estuvo bueno en cuanto a la competencia" señaló Luciana Gómez Iriondo.

La atleta especialista en salto con garrocha contó que "ante de ir a competir a Rosario yo había tenido tres torneos más, un Nacional, un Provincial y otro local acá en Santa Fe, fue raro, pero lindo porque logramos tener actividad, que es algo que queríamos tener ya que es lo que atleta busca". Luli agregó que "en los otros torneos empezamos con uno que me fue remal en cuanto a la marca, por eso te digo que a mí me costó mucho volver a la pista, el parate tuvo su influencia y el no poder saltar también lo sentimos".

Garrocha2.jpg La garrochista entrenada por Maxi Troncoso ha tenido un crecimiento superlativo en los últimos años. UNO Santa Fe

Más sensaciones de la garrochista

"Volver a competir en Rosario fue muy bueno, con la marca que salté de 3.85 quedé muy contenta. No venía saltando bien, de a poco me fui acomodando, pero fue difícil por el tema de la pandemia y la cuarentena. Por eso con la marca que hice estaba muy feliz, y el otro tema fue que estaba empezando a saltar y me frenaron veinte minutos para hacer el homenaje a Braian Toledo", expresó la representante de Velocidad y Resistencia.

También conto la garrochista de la Federación Santafesina de Atletismo que "entonces en esos veinte minutos me enfrié, no es lo mismo estar compitiendo, compitiendo, y que te paren de esa forma. Después cuando terminó el homenaje vuelvo a mi marca, y me habían sacado mi marca, y fue como que tuve que contar la carrera todo de nuevo. Fueron varias cosas que sumaron, pero creo me falta un poco de más entrenamiento y que lo voy a poder lograr".

Garrocha3.jpg Luli Gómez Iriondo arrancará en breve la pretemporada, para hacer frente a las competencias del 2021. UNO Santa Fe

"Un dato no menor fue que logré pasar 3.95, y si bien la varilla se tumbó, sé que lo puedo pasar, puedo saltar mis marcas, y por eso quedé conforme con la actuación que tuve. El año que vienen muchos torneos más y para eso seguramente nos prepararemos de la mejor manera posible" contó Gómez Iriondo, y agregó que "para mí no fue un buen año por más que tuve un torneo muy bueno en Rosario, y que también pudimos volver a saltar. Este año teníamos muchos objetivos por delante, con muchos torneos, buscando romper récords, lamentablemente no se pudo, así que espero el año que viene con muchas expectativas, ya que este año no se pudo hacer nada".

Por último, sostuvo que "el año que viene está el Sudamericano de Mayores en Buenos Aires, los Juegos Panamericanos de U23, y el Mundial U20, que en realidad era de este año y se pasó para el 2021 por el tema del Covid-19. Así que esas son las tres más importantes que quiero llegar y para lo cual debo hacer las marcas mínimas. Ahora tenemos una semana de vacaciones y ya volvemos a la pretemporada que será solamente de un mes, porque en febrero volvemos a competir en los Nacionales".