"El tema de la cuarentena la estamos pasando por suerte y dentro de todo bastante bien. Estas dos semanas no nos afectaron porque pudimos venir a la pista y continuar entrenando, pero en la etapa anterior nos cambió todo por completo, ya que fue muy diferente pasar a trabajar en nuestras casas porque siempre estamos en la pista" le dijo Luciana Gómez Iriondo a UNO Santa Fe.

image.png En Chile, Luciana Gómez logró ser la sexta garrochista del historial argentino que salta sobre los 4 metros.

La atleta santafesina Luciana Gómez Iriondo especialista en salto con garrocha contó que ""en mi casa era por ahí la rutina que hacíamos en el gimnasio con otros elementos, que fue positivo, pero nada de saltar, y nosotros lo que hacemos es saltar, con lo cual imaginate que es super diferente. Al principio cuando volvimos al Card también fue complicado porque el protocolo era muy particular, pero después por suerte se pudo subsanar".

Luciana Gómez Iriondo agregó que "para volver a entrenar estuvimos como tres semanas después que nos dieron la autorización por todo este del protocolo y las autorizaciones de la Confederación Argentina, así que si fue todo bastante complicado pero luego pudimos volver a trabajar dentro de lo que se puede denominar con normalidad".

"La verdad es que iba a ser un buen año, con muchas competencias, y primero teníamos pensado clasificar al Mundial U20, que estábamos ahí de la marca. En esa la marca era 4.07 y yo estaba en 4.01, era un objetivo. Después tenía el Sudamericano U18 que es de mi categoría, y el de U23, eso en cuanto a lo internacional. Y después estaban los nacionales de mi categoría, pero lamentablemente con esto de la pandemia se suspendió todo", comentó Luciana Gómez Iriondo la joven y destacada atleta de nuestra capital.

image.png Luli Gómez Iriondo en el Card junto a su entrenador Maxi Troncoso.

Sobre la posibilidad de que se lleve adelante algún tipo de competencia en lo que queda del año, Luciana Gómez Iriondo expresó que "esperemos que sí, igualmente han sido programados algunos torneos para el mes de diciembre. Claro que se tratan de competencias nacionales a nivel país. Nada internacional porque ahí es más complicado, pero esperemos que sí que podamos competir porque tenemos muchas ganas, y saltar y competir es una de las cosas más lindas que le puede pasar a un atleta".

Una promisoria atleta santafesina

"El 2019 fue un gran año para mí, ya haber saltado 3.90 cuando clasifiqué al Panamericano fue una locura para mí, y algo más que un sueño. Con eso dije, bueno el año ya está, después planificamos un viaje a Chile, tenía como objetivo saltar 4 metros, pero nunca imaginé que iba a ser ahí y tan pronto. En Chile lo pude saltar y eso me permitió crecer mucho en todos los aspectos deportivos", señaló Luciana Gómez Iriondo quien es la sexta garrochista del historial argentino que salta sobre los 4 metros.

image.png Consiguió buenas marcas en las competencias en San José de Costa Rica.

La integrante del equipo argentino que tuvo una destacada actuación en los campeonatos Panamericanos Juniors U20 que se desarrolló el año pasado en San José de Costa Rica sostuvo que "Un día en esta época de cuarentena venimos acá a la pista del Card, por espacio de dos horas que dura el entrenamiento, saltamos, por ahí hacemos pasadas, y después nos vamos al gimnasio. En nuestro caso por suerte sigue todo igual que como era antes. Lógicamente que debemos cumplir con un protocolo que básicamente es entrar con barbijo, alcohol en gel para las garrochas, pero nada del otro mundo. Al ser una actividad al aire libre es más tranquilo, a diferencia de otros deportes que están más en contacto".

image.png Entrenamientos de dos horas realiza Luli todos los días en el Card.

"Al principio los entrenamientos eran más cortos, nos daban una hora acá en el Card, y no se llega a hacer nada. En un momento pensamos entrar en calor afuera del predio, y después venir a saltar adentro. Porque entre que entrás en calor, sacás las garrochas se nos iba todo el tiempo. Por suerte eso se pudo solucionar, y desde hace un tiempo, merced a las gestiones de Maxi Troncoso, pudimos hacerlo con normalidad, y eso es importante" explicó la representante del Club Velocidad y Resistencia.

Finalmente, ante la consulta de como fueron sus comienzos en el atletismo, con la simpatía que la caracteriza, Luli contó que "todo se dió porque mi papá venía a entrenar a los chicos de rugby, un día lo acompañé y vi que aquí en el Card estaban saltando. Se me dió por empezar, estaba Maxi también, a la par hacía gimnasia deportiva, me fui metiendo cada vez más, conociendo lo que es el ambiente, viajar, hacer amigos, ya que me gusta sociabilizar mucho. A los ochos fue que arranqué, fui y volví porque amaba gimnasia deportiva, pero después me quedé con el atletismo, y acá estamos entrenando bien duro y con buenas perspectivas".