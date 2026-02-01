Luciano Vietto cruzó con insultos una foto sobre su estado físico

Luciano Vietto de San Lorenzo estalló de furia en redes sociales. Reaccionó con un irreproducible exabrupto ante un posteo que mostraba su figura “fuera de forma” durante la entrada en calor.

El clima en San Lorenzo se caldeó fuera de la cancha durante la noche del sábado, luego de que el delantero Luciano Vietto protagonizara un violento cruce en redes sociales contra la señal deportiva ESPN. El futbolista, molesto por la repercusión de una imagen que cuestionaba implícitamente su estado físico, respondió con insultos y un desafío viral.

La polémica se encendió cuando la cuenta de SportsCenter publicó una fotografía del jugador realizando la entrada en calor, acompañada del texto: "¿TENDRÁ SU DEBUT? Luciano Vietto hace la entrada en calor a la espera de sumar sus primeros minutos con la camiseta de San Lorenzo".

La imagen, sin embargo, no tardó en viralizarse por un detalle ajeno a lo futbolístico: la silueta del atacante, que lucía una camiseta ajustada, evidenciaba un aparente sobrepeso que desató una ola de comentarios y memes entre los usuarios.

La respuesta furiosa de Luciano Vietto

Lejos de ignorar las críticas, Vietto recogió el guante y contestó directamente al tuit del canal con un exabrupto que dejó atónitos a sus seguidores. "Chúpame la p* ESPN mañana te subo una foto en cuero vas a ver !!!"**, disparó el futbolista a las 23:45 del sábado, acompañando el mensaje con emojis de risa.

El descargo del jugador, que acumula más de 23 mil visualizaciones en pocas horas, expuso la sensibilidad del plantel ante los cuestionamientos por el rendimiento físico, en un momento donde los hinchas del "Ciclón" exigen resultados inmediatos a los refuerzos de jerarquía.