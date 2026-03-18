Frank Kudelka: "No estamos a la altura de la camiseta de Newell's"

Frank Kudelka fue muy contundente y lapidario con sus declaraciones luego de la goleada que Newell's sufrió frente a Lanús

No fue un partido más como DT de Newell’s para Frank Kudelka. Es que su equipo perdió 5 a 0 contra Lanús como visitante, algo que el entrenador no está acostumbrado ya que si algo lo caracterizó como DT siempre fue el orden.

A la hora de analizar esta goleada en contra Kudelka fue lapidario: "Lo primero que tengo que decir es que no estamos a la altura de la camiseta qué tenemos. Sabía antes de venir que enfrentamos a uno de los mejores equipos del fútbol argentino, pero no presentamos batalla. Sucumbimos en lo individual y colectivo. Hace 10 días que estoy, pero no pensaba en esta postura. Es algo que me avergüenza. Perdimos todos los duelos. Enfrente tuvimos a un equipo en su máximo esplendor. No soy hincha de Newell's, pero se dónde estoy y esto me saca de mis cabales".

El entrenador continuó: "Mago no soy. El alma la tenemos que poner cada uno desde el lugar que nos toca. Debemos saber la historia de la institución y se lo dije a mis jugadores. Hay una difícil misión de llegar a la otra orilla. Es un equipo que no reacciona. No se puede jugar de esta manera. Acá estoy para dar la cara. Esto será arduo y difícil".

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"No estoy abatido, estoy shockeado. Estamos bajo un aspecto emocional bajísimo. Cometemos errores grupales e individuales. Me hago cargo, pero cuando te superan hay que correr más. Y vi lo que observaba cuando no era el técnico, que el equipo no reacciona tras el primer golpe", prosiguió Kudelka.

Finalmente dijo: "Cambio sistemas para proteger más que para atacar y sin embargo perdimos todos los duelos desde el primer minuto. No hay forma de presionar a un rival con la pelota en su poder. Hay una gran carencia tensional tácticamente hablando y somos endebles ante el primer gol'.

Fuente: La Capital