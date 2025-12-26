Luego de 10 meses, Lisandro Martínez volvió a ser titular en el Manchester United

El defensor argentino Lisandro Martínez fue titular en el triunfo de Manchester United ante Newcastle. No jugaba desde el inicio

Lisandro Martínez dio un paso clave este viernes en su lenta recuperación después de sufrir una grave lesión en su rodilla izquierda en febrero pasado: volvió a ser titular por primera vez después del extenso parate en la victoria del Manchester United por 1-0 al Newcastle en Old Trafford en la tradicional jornada del Boxing Day por el inicio de la fecha 18 de la Premier League.

El marcador central de la selección argentina sumó sus primeros 8 minutos el 30 de noviembre pasado en el triunfo 2-1 sobre Crystal Palace por la jornada 13 y, a continuación, siguió su puesta a punto con 2′ ante West Ham (1-1), 21′ contra Wolverhampton (4-1) y 21′ frente a Aston Villa (1-2).

En esta oportunidad, Licha se mostró muy sólido en las pelotas aéreas y certero en sus intervenciones tiempistas para ser el relevo perfecto de Luke Shaw cuando el lateral se iba a campo rival. En el complemento, el campeón del mundo se salvó de que no le cobren un penal en contra por una mano suya en el área.

Su regreso es una excelente noticia para el entrenador Ruben Amorim, que lo perdió a comienzos de febrero. La imagen de Martínez en camilla y llorando en un encuentro contra el Crystal Palace (0-2 por la 24° fecha en Old Trafford) auguraba el peor de los escenarios, y efectivamente sucedió.

Este fue el parate más prolongado en la carrera de Lisandro Martínez, ya que se perdió más de 30 partidos con el cuadro de Manchester, sumado a la recta final de las Eliminatorias Sudamericanas con la selección argentina, pero no es la única lesión que sufrió desde que llegó al club inglés.

En abril de 2023 padeció la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho y quedó descartado por el resto de ese curso. “No es la manera que imaginé que terminaría esta temporada que venía siendo tan especial, pero a veces se presentan obstáculos en el camino que hay que superar para hacernos más fuertes y aprender de ellos”, lamentó Martínez en una sentida carta en redes sociales.

Embed - EN EL ÚNICO JUEGO DEL BOXING DAY, UNITED SUFRIÓ PERO GANÓ | Manchester U. 1-0 Newcastle | RESUMEN

Las malas noticias continuaron porque en septiembre de ese año se resintió de la misma lesión y permaneció más de dos meses fuera de las canchas. “Lisandro Martínez estará fuera de acción por un largo tiempo debido a un agravamiento de la lesión en el pie que sufrió en abril”, comunicó el Manchester United sobre una molestia surgida en la derrota 3-1 ante Arsenal por la Premier League. Su compromiso lo llevó a ser parte de los dos siguientes partidos ante Brighton & Hove Albion (dio una asistencia en la caída 1-3) y Bayern Munich, este último por la Champions League, hasta que debió parar.

Ahora, Lisandro Martínez espera dejar atrás esta seguidilla de lesiones para encarar el tramo final de la preparación rumbo al Mundial 2026 porque Lionel Scaloni lo tiene en consideración para ser la rueda de auxilio de Nicolás Otamendi y Cristian Cuti Romero en el campeón del mundo. De igual manera, no completó el partido de este viernes por decisión técnica: fue reemplazado a los 88 minutos por el juvenil Tyler Fredricson, de 20 años.

Patrick Dorgu anotó el gol de la victoria para los Red Devils ante Newcastle promediando la primera etapa y el elenco de Manchester escaló a la quinta posición de la Premier League con 29 puntos, mismo puntaje que el Chelsea y por debajo de Aston Villa (36), Manchester City (37) y el líder Arsenal (39) con toda la fecha por disputar. Volverá a jugar este martes desde las 17:15 (hora argentina) ante Wolverhampton como local.