Luis Zubeldía fue operado del corazón y tendrá una recuperación más larga de la esperada

El DT del Fluminense Luis Zubeldía no podrá encabezar los entrenamientos ni acompañar al equipo en su debut, en el Campeonato Carioca

Fluminense informó sobre la salud de Luis Zubeldía quien fue sometido a una operación de corazón.

El club Fluminense anunció que la operación de corazón de Luis Zubeldía “fue un éxito” e indicó que el entrenador tendrá un largo tiempo de recuperación. El argentino fue sometido a una angioplastia con colocación de stent y permanecerá alejado de sus funciones por un periodo de hasta 15 días.

"La intervención fue un éxito, pero se prevé que su reincorporación al trabajo se retrase hasta 15 días", escribió el Fluminense en sus redes sociales.

Durante ese periodo, el argentino de 44 años no podrá encabezar los entrenamientos ni acompañar al equipo en su debut en el Campeonato Carioca, que será el próximo miércoles ante Madureira.

En la víspera, el club divulgó una breve nota en la que informó que el técnico pasaría este sábado por un procedimiento cardiovascular, aunque sin detallar el diagnóstico.

En la actualidad, el técnico argentino se encuentra realizando la pretemporada con el club desde el 2 de enero, pero recién este jueves pudo contar con la totalidad del plantel, cuando se incorporaron los jugadores que habían disputado la Copa de Brasil el mes pasado.