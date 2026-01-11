Uno Santa Fe | Ovación | Luis Zubeldía

Luis Zubeldía fue operado del corazón y tendrá una recuperación más larga de la esperada

El DT del Fluminense Luis Zubeldía no podrá encabezar los entrenamientos ni acompañar al equipo en su debut, en el Campeonato Carioca

11 de enero 2026 · 10:26hs
Fluminense informó sobre la salud de Luis Zubeldía quien fue sometido a una operación de corazón.

Fluminense informó sobre la salud de Luis Zubeldía quien fue sometido a una operación de corazón.

El club Fluminense anunció que la operación de corazón de Luis Zubeldía “fue un éxito” e indicó que el entrenador tendrá un largo tiempo de recuperación. El argentino fue sometido a una angioplastia con colocación de stent y permanecerá alejado de sus funciones por un periodo de hasta 15 días.

Una recuperación más larga de lo previsto

"La intervención fue un éxito, pero se prevé que su reincorporación al trabajo se retrase hasta 15 días", escribió el Fluminense en sus redes sociales.

Durante ese periodo, el argentino de 44 años no podrá encabezar los entrenamientos ni acompañar al equipo en su debut en el Campeonato Carioca, que será el próximo miércoles ante Madureira.

En la víspera, el club divulgó una breve nota en la que informó que el técnico pasaría este sábado por un procedimiento cardiovascular, aunque sin detallar el diagnóstico.

En la actualidad, el técnico argentino se encuentra realizando la pretemporada con el club desde el 2 de enero, pero recién este jueves pudo contar con la totalidad del plantel, cuando se incorporaron los jugadores que habían disputado la Copa de Brasil el mes pasado.

Luis Zubeldía operado corazón
Noticias relacionadas
Los Pumas 7’s mostraron su grandeza y fueron campeones en Mar del Plata.

Con jerarquía, Los Pumas 7´s se consagraron campeones en Mar del Plata

Debut y derrota para Gimnasia y Esgrima en la Liga Nacional Masculina en La Plata.

Gimnasia y Esgrima comenzó con una derrota su participación en la Liga Masculina

Después de varios días de negociaciones, Sebastián Boselli se convirtió en nuevo jugador de Estudiantes.

Sebastián Boselli, a un paso de salir de River con destino a Getafe

por que matko miljevic aun no firmo con racing pese al acuerdo con huracan

Por qué Matko Miljevic aún no firmó con Racing pese al acuerdo con Huracán

Lo último

La venta de autos usados alcanzó un récord histórico en 2025

La venta de autos usados alcanzó un récord histórico en 2025

Luis Zubeldía fue operado del corazón y tendrá una recuperación más larga de la esperada

Luis Zubeldía fue operado del corazón y tendrá una recuperación más larga de la esperada

Santa Fe marca un hito histórico: 2025 cerró con récord absoluto de donantes y trasplantes

Santa Fe marca un hito histórico: 2025 cerró con récord absoluto de donantes y trasplantes

Último Momento
La venta de autos usados alcanzó un récord histórico en 2025

La venta de autos usados alcanzó un récord histórico en 2025

Luis Zubeldía fue operado del corazón y tendrá una recuperación más larga de la esperada

Luis Zubeldía fue operado del corazón y tendrá una recuperación más larga de la esperada

Santa Fe marca un hito histórico: 2025 cerró con récord absoluto de donantes y trasplantes

Santa Fe marca un hito histórico: 2025 cerró con récord absoluto de donantes y trasplantes

Se confirmó la realización de la 48° Maratón Santa Fe-Coronda

Se confirmó la realización de la 48° Maratón Santa Fe-Coronda

Javier Milei redacta el discurso del Foro de Davos: defensa de la propiedad privada y respaldo a Donald Trump

Javier Milei redacta el discurso del Foro de Davos: defensa de la propiedad privada y respaldo a Donald Trump

Ovación
Se confirmó la realización de la 48° Maratón Santa Fe-Coronda

Se confirmó la realización de la 48° Maratón Santa Fe-Coronda

Gimnasia y Esgrima comenzó con una derrota su participación en la Liga Masculina

Gimnasia y Esgrima comenzó con una derrota su participación en la Liga Masculina

Con jerarquía, Los Pumas 7´s se consagraron campeones en Mar del Plata

Con jerarquía, Los Pumas 7´s se consagraron campeones en Mar del Plata

Luis Zubeldía fue operado del corazón y tendrá una recuperación más larga de la esperada

Luis Zubeldía fue operado del corazón y tendrá una recuperación más larga de la esperada

Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"