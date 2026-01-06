Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

El hombre de 31 años fue capturado tras un operativo cerrojo en la zona oeste de la ciudad. Se encontraba prófugo por el asesinato de Cristian Carpezano, acribillado de siete disparos en agosto pasado.

En un preciso operativo desplegado este martes al mediodía, efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT) lograron la detención de C.L.B., alias "Chicharrón", un hombre de 31 años que era intensamente buscado por la Justicia por un brutal homicidio en barrio Villa del Parque .

El sospechoso contaba con un pedido de captura activo por Homicidio Calificado, vinculado a un cruento asesinato ocurrido en agosto de 2025.

La intervención policial se desencadenó tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un sujeto armado en las inmediaciones de calle Centenera al 4300, en el corazón del barrio Villa del Parque. Al notar la llegada de las unidades de la Compañía Alfa, el sospechoso intentó evadir a los agentes trepando un tapial y escapando por los pasillos de la zona, lo que dio inicio a una breve pero intensa persecución que terminó con su reducción.

El crimen de Pasaje Mitre

"Chicharrón" es señalado como el autor material del asesinato de Cristian Gastón Carpezano, de 32 años. El hecho ocurrió el 28 de agosto de 2025 en Pasaje Mitre al 4100, un ataque que conmocionó a los vecinos por su extrema violencia: la víctima fue ejecutada de siete disparos.

Desde aquel día, el presunto homicida se mantenía en la clandestinidad, logrando eludir a las autoridades hasta este martes, cuando el operativo cerrojo de la PAT cortó su vía de escape.

Situación judicial

Tras la captura, el fiscal de la causa, el Dr. Lacuadra, ordenó que el detenido sea identificado dactiloscópicamente y que permanezca incomunicado. Las actuaciones ya fueron elevadas a la Fiscalía de Homicidios, donde se espera que en las próximas horas se fije la audiencia imputativa para formalizar los cargos por el asesinato de Carpezano.