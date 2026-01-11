Polonia conquistó su primera United Cup tras vencer a Suiza en Sídney

Uno Santa Fe | Ovación | Polonia

11 de enero 2026 · 13:15hs
Polonia se consagró campeón de la United Cup de tenis este domingo en Sídney, Australia, al derrotar a Suiza en una final vibrante que se definió en el dobles mixto.

Katarzina Kawa y Jan Zielinski vencieron en dos sets a Belinda Bencic y Jakub Paul por 6-4 y 6-3, dándole al conjunto polaco su primer título en la historia del certamen, tras haber sido finalista en las ediciones 2024 y 2025.

La definición del torneo por equipos comenzó con el duelo femenino entre Iga Swiatek y Belinda Bencic, que marcó el primer golpe de la serie para el conjunto helvético. La número dos del ranking WTA arrancó firme y se llevó el primer set por 6-3, pero a partir de allí el desarrollo del partido cambió por completo. Bencic elevó su nivel, fue ampliamente superior en el segundo parcial, que ganó sin ceder juegos (6-0), y cerró el encuentro con autoridad en el tercero por 6-3, para poner a Suiza 1-0 arriba en la final.

Con la presión sobre sus espaldas, Polonia encontró la igualdad en el individual masculino, donde Hubert Hurkacz protagonizó un partido cambiante frente al experimentado Stan Wawrinka. El suizo, ubicado en el puesto 156 del ranking ATP, comenzó mejor y se llevó el primer set por 6-3, aprovechando algunos errores del polaco. Sin embargo, Hurkacz, 83 del mundo, reaccionó a tiempo, ajustó su servicio y logró emparejar el marcador con un 6-3 en el segundo parcial. En el set definitivo, el polaco mantuvo la solidez desde el fondo de la cancha y cerró el encuentro con otro 6-3, dejando la serie igualada 1-1 y trasladando toda la definición al dobles mixto.

En el partido decisivo, Katarzina Kawa y Jan Zielinski mostraron mayor cohesión y determinación que la dupla suiza integrada por Bencic y Jakub Paul. Los polacos quebraron en momentos clave del primer set para imponerse 6-4 y tomar una ventaja psicológica importante. En el segundo parcial, mantuvieron la intensidad, se mostraron firmes con el servicio y aprovecharon los errores de sus rivales para sellar el triunfo por 6-3 y desatar el festejo del equipo europeo.

El título representa un hito para el tenis polaco, que venía quedándose a las puertas del campeonato en las dos ediciones anteriores. Con una figura consolidada como Swiatek y un plantel competitivo tanto en singles como en dobles, Polonia logró finalmente coronar un proceso sostenido y confirmar su crecimiento en el plano internacional.

La United Cup, disputada en suelo australiano como antesala del Abierto de Australia, volvió a ofrecer un formato atractivo que combina el tenis masculino y femenino en una competencia por equipos. En ese contexto, Polonia supo reponerse a un inicio adverso en la final y encontró en el dobles mixto la clave para escribir una página histórica y levantar, por primera vez, el trofeo en Sídney.

