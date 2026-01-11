Uno Santa Fe | Ovación | Maratón

Se confirmó la realización de la 48° Maratón Santa Fe-Coronda

"La Maratón Acuática Santa Fe-Coronda será el 1° de febrero" confirmó Fernando Fleitas, director deportivo de la competencia internacional de aguas abiertas

11 de enero 2026 · 10:06hs
La 48° Maratón Acuática Santa Fe-Coronda se disputará el domingo 1° de febrero.

Fernando Fleitas confirmó que la Maratón Santa Fe-Coronda será el 1° de febrero.

La Maratón Santa Fe–Coronda confirmó oficialmente la fecha de su 48ª edición, que se disputará el domingo 1 de febrero. El anuncio marca la continuidad del camino organizativo de una de las competencias de natación en aguas abiertas más emblemáticas del país y del mundo. La prueba podría tener algunas variantes en su recorrido por la obra del Puente Carretero. Habrá dos presentaciones oficiales, una en la capital provincial y otra en Coronda.

La Maratón Santa Fe-Coronda será el 1 de febrero

Fernando Fleitas, director deportivo de la competencia internacional de aguas abiertas refrendó que el domingo 1° de febrero se realizará la 48° edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe-Coronda. El ex nadador confirmó que próximamente semanas se brindarán precisiones sobre el cronograma completo, los atletas participantes y los aspectos operativos del evento. Toda esa información será presentada oficialmente en una conferencia de prensa.

"Ahora es una tranquilidad en algún sentido, ya hemos arreglado bien como va a ser la Copa Santa Fe, va a estar el apoyo de la Lotería, Quini 6 y la provincia, y por supuesto, agradecemos ese respaldo porque para nosotros es fundamental. Ahora tenemos muy poco tiempo para terminar de definir todos los aspectos de la prueba, pero el domingo 1° de febrero se larga la carrera" confirmó Fernando Fleitas.

El responsable deportivo de la prueba afirmó destacó que "estamos en la recta final, Diego a full trabajando en toda la parte de coordinación, la gente de la AMARC en la cuestión de las lanchas, y en mi caso, bueno, la parte deportiva, que en teoría ahora es más tranqui, pero el día de la competencia hay toda una responsabilidad muy grande".

En relación a si el recorrido está definido, el ex concejal de la ciudad de Santa Fe, explicó que "no, tenemos un temita ahí en el Vado, no por la altura del río como el año pasado, sino por la obra del puente carretero. El arco número uno del puente va a estar cortado. Osea que el recorrido se va a modificar un poco. Lo que queremos cuanto. Es algo que se terminará de definir en la última semana, con los nadadores cuando vengan en la charla técnica".

El coordinador deportivo de la prueba afirmó que el próximo jueves 15 se realizará una presentación oficial en Santa Fe.

Fleitas resaltó que "ahora estamos enfocados en cuestiones organizativas. Tenemos que coordinar con Prefectura, y por supuesto también con las TOE, que se encarga todos los años de la seguridad de los nadadores. Entonces hay mucho que hacer en muy poco tiempo y muy comprimido. Ahora hay que simplificar todo y arreglar rápido. Eso lleva una planificación bastante rápida, para que no quede ningún detalles sin abordar para llegar bien al 1° de febrero".

Un tema importante que expresó Fernando es que serán 18 nadadores de primer nivel. "El lugar y de que países, ya está confirmado. Eso lo vamos a anunciar en la conferencia de prensa del jueves 15 en Santa Fe, en donde se va a confirmar que es por Copa Santa Fe. Luego, el martes 20, habrá otra presentación en Coronda" resaltó el ganador de la Maratón más linda del mundo en 1991.

En el mismo sentido manifestó que "serán 18 competidores, eso seguro. Representación de nuestro país vamos a tener. Puedo anticipar que van a estar los mejores del mundo. Porque es lo que queremos lograr que tengamos una competencia de calidad. No queremos que pase como en otras ediciones, que había que esperar 2 ó 3 horas a que lleguen los últimos ganadores. También por una cuestión de seguridad, ya que la gente se queda en Coronda no más de una hora después que llegaron los ganadores. El año pasado, los últimos llegaron 58 minutos después, sino la gente se va y es todo un asunto".

