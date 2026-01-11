Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión los cedió a préstamo y Sarmiento los presentó como refuerzos

A través de sus redes sociales, Sarmiento presentó como refuerzos a Junior Marabel y Gastón Arturia, ambos fueron cedidos a préstamo por Unión

11 de enero 2026 · 13:53hs
Debido a que el DT de Unión Leonardo Madelón no los iba a tener, la dirigencia rojiblanca negoció con sus pares de Sarmiento, para ceder a préstamo al defensor Gastón Arturia y al delantero Junior Marabel.

Sarmiento oficializó a Junior Marabel y Gastón Arturia

Por ello, en las últimas horas, Sarmiento a través de sus redes sociales, oficializó la llegada de ambos jugadores, quienes firmaron contrato por una temporada.

En el caso de Arturia, Unión posee el 100% de los derechos económicos del zaguero, quien tiene contrato con el Tate hasta diciembre del 2027. Y lo cede a préstamo por un año.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/CASarmientoOf/status/2010111043566194892&partner=&hide_thread=false

Mientras que el Tate tiene el 60% de la ficha de Marabel, cuyo vínculo vencía en diciembre del 2026. Por ello, antes de ser cedido a préstamo, el paraguayo extendió su contrato con Unión hasta diciembre del 2027. Y llega al Kiwi a préstamo por un año.

Ambos futbolistas ya entrenaron este sábado con el plantel de Sarmiento y su DT Facundo Sava los incluyó en la formación suplente que hizo fútbol ante la Reserva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/CASarmientoOf/status/2010115845025083640&partner=&hide_thread=false

Unión Sarmiento refuerzos
