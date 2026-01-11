Asesinaron a tiros a un peluquero santafesino en una fiesta en Tulum

Se trata de Jonatan Emanuel Minucci, de 37 años, oriundo de Fray Luis Beltrán. El estilista de 37 años estaba en un bar cuando un hombre entró y comenzó a disparar. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital pero no sobrevivió.

Un peluquero oriundo de Fray Luis Beltrán, departamento San Lorenzo, fue asesinado este viernes en un bar de Tulum , en el Caribe mexicano. La víctima fue identificada como Jonatan Emanuel Minucci, de 37 años, que se encontraba viviendo en aquel país desde noviembre.

El ataque ocurrió cerca de las 14 del viernes dentro del local Vesica Canote Club de Tulum, en el estado mexicano de Quintana Roo . Medios locales expresaron que un sospechoso ingresó y comenzó a disparar. La Justicia informó que los atacantes no fueron identificados.

El santafesino recibió disparos en el cuello, la cara, el brazo y el pecho. Fue trasladado de urgencia al hospital donde finalmente murió. Según medios mexicanos, otras dos personas fueron heridas en el ataque.

La noticia provocó fuerte conmoción en la comunidad de Fray Luis Beltrán. “Jona falleció de una manera muy cruel en México, a donde había viajado con la ilusión de trabajar por unos meses y construir un futuro mejor”, expresó una allegada al hombre en sus redes sociales.

La balacera

Segun publica La Capital, el hecho ocurrió durante la tarde en el Cenote Vésica, ubicado sobre la carretera federal en dirección a Felipe Carrillo Puerto. Según los reportes de testigos, el pánico se apoderó de bañistas y empleados cuando se escucharon al menos ocho detonaciones de arma de fuego calibre 9 milímetros en el interior del establecimiento.

Minucci recibió múltiples impactos en el rostro, cuello, tórax y brazos, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital General IMSS-Bienestar de Playa del Carmen. El santafesino permaneció internado en estado crítico hasta que este sábado, cerca de las 17.30, se confirmó su fallecimiento.

Además de la víctima fatal, otras dos personas resultaron heridas por proyectiles de arma de fuego: Deyran de Jesús “N”, de 30 años y originario de Veracruz, y Saúl “N”, de 34 años, quien reside en la Ciudad de México y se desempeña como empleado federal. Ambos permanecen bajo observación médica.

El ataque se suma a otros dos que se produjeron en menos de 48 horas en la zona. Apenas horas antes, otro evento había terminado con un muerto y escenas de pánico entre los asistentes. Después del asesinato del santafesino, alrededor de las 22, se produjo otra balacera en la colonia Arrecifes.

El pedido de la familia de Minucci

En un contexto marcado por el dolor, la familia de Minucci se encuentra ante la difícil situación de repatriar sus restos. Ante los elevadísimos costos que ello implica, decidieron realizar una colecta pública.

“La noticia nos devastó, pero debemos enfocarnos en traer a Joni a casa. Los costos logísticos son inabarcables para nosotros solos. Rogamos el apoyo de amigos, conocidos, clientes y de todos aquellos a quienes mi hermano les dejó un recuerdo de su calidez. Somos conscientes de la difícil situación económica; sin embargo, cada contribución, por pequeña que sea, nos acerca al objetivo”.

Quienes deseen aportar pueden realizar donaciones mediante la siguiente cuenta:

► Alias: jona.regreso.arg

► CVU: 0000003100041824436446

► Titular: Jaquelina Estefanía Minucci