La nueva dirigencia que encabeza el presidente José Alonso definió una reestructuración muy importante del fútbol formativo de Colón, que además tuvo la injerencia del director deportivo Diego Colotto.
Colón definió el cuerpo técnico de Reserva y la nueva estructura del fútbol formativo
La dirigencia de Colón junto con el director deportivo Diego Colotto, terminaron por conformar la estructura del fútbol formativo de Colón
Por Ovación
El cambio más sustancial se dio con la salida de Martín Minella, quien dejó de ser el DT de Reserva, cargo que ahora ocupará Alejandro Russo quien llega de la mano de Colotto.
Los nuevos cargos en el fútbol formativo de Colón
Reserva
Entrenador: Alejandro Russo
Ayudantes de campo: Tomás Alfonso y Fernando Alonso
Preparador físico: Pablo Gomez y Bruno Leocata
Entrenador de arqueros: Facundo Martínez
Liga Santafesina
Entrenador: Fernando Nogara
Ayudante de campo: Daniel Galese
Entrenador de Reserva de Liga: Patricio Rodríguez
LEER MÁS: Colón arranca una semana de trabajo intensa con la presencia de 13 refuerzos
4ª AFA
Entrenador: Rodrigo Aranda
Preparador físico: Maximiliano González
5ª AFA
Entrenador: Emanuel Sesma
Preparador físico: Gonzalo Seveso
5ª Liga DT: Jonatan Infran
6ª AFA
Entrenador: Leonardo Duarte
Preparador físico: Juan José Vottero
6ª Liga DT: David Ignogna
7ª AFA
Entrenador: Joaquín Freyre
Preparador físico: Leonardo Colman
7ª Liga DT: Ezequiel Marini
LEER MÁS: Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave
8ª AFA
Entrenador: Martín Sánchez
Preparador físico: Bruno Gimenez
8ª Liga DT: Mario Domínguez
9ª AFA
Entrenador: Ariel Olivera
Preparador físico: Alejo Cardozo
9ª Liga DT: Emilio Silva
10ª Liga DT: Hernando Gaitan
En tanto que también se definió que el Coordinador General será Alejandro Russo. Mientras que el coordinador deportivo será Fernando Nogara y el coordinador de infantiles será Federico Della Crocce.