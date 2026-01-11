Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón definió el cuerpo técnico de Reserva y la nueva estructura del fútbol formativo

La dirigencia de Colón junto con el director deportivo Diego Colotto, terminaron por conformar la estructura del fútbol formativo de Colón

11 de enero 2026 · 14:21hs
La nueva dirigencia que encabeza el presidente José Alonso definió una reestructuración muy importante del fútbol formativo de Colón, que además tuvo la injerencia del director deportivo Diego Colotto.

El cambio más sustancial se dio con la salida de Martín Minella, quien dejó de ser el DT de Reserva, cargo que ahora ocupará Alejandro Russo quien llega de la mano de Colotto.

Los nuevos cargos en el fútbol formativo de Colón

Reserva

Entrenador: Alejandro Russo

Ayudantes de campo: Tomás Alfonso y Fernando Alonso

Preparador físico: Pablo Gomez y Bruno Leocata

Entrenador de arqueros: Facundo Martínez

Liga Santafesina

Entrenador: Fernando Nogara

Ayudante de campo: Daniel Galese

Entrenador de Reserva de Liga: Patricio Rodríguez

4ª AFA

Entrenador: Rodrigo Aranda

Preparador físico: Maximiliano González

5ª AFA

Entrenador: Emanuel Sesma

Preparador físico: Gonzalo Seveso

5ª Liga DT: Jonatan Infran

6ª AFA

Entrenador: Leonardo Duarte

Preparador físico: Juan José Vottero

6ª Liga DT: David Ignogna

7ª AFA

Entrenador: Joaquín Freyre

Preparador físico: Leonardo Colman

7ª Liga DT: Ezequiel Marini

8ª AFA

Entrenador: Martín Sánchez

Preparador físico: Bruno Gimenez

8ª Liga DT: Mario Domínguez

9ª AFA

Entrenador: Ariel Olivera

Preparador físico: Alejo Cardozo

9ª Liga DT: Emilio Silva

10ª Liga DT: Hernando Gaitan

En tanto que también se definió que el Coordinador General será Alejandro Russo. Mientras que el coordinador deportivo será Fernando Nogara y el coordinador de infantiles será Federico Della Crocce.

