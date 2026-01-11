Con jerarquía, Los Pumas 7´s se consagraron campeones en Mar del Plata

En la novena edición del Súper Seven de Mar del Plata, el seleccionado Argentina se coronó campeón tras superar en la final a Uruguay por 33 a 0

Tras dos jornadas de mucho rugby el seleccionado argentino logró quedarse con el trofeo del Súper Seven de Mar del Plata. Un equipo que contaba con muchas caras jóvenes y con la defensa como bandera Argentina 7 (solo recibió dos tries en contra a lo largo de todo el torneo) logró coronarse campeón del certamen.

Argentina 7 comenzó el segundo día de competencias con una enorme victoria frente a Brasil por 43-0. En un encuentro con muchas incidencias donde el conjunto brasilero jugó con una tarjeta roja por gran parte del partido, el seleccionado argentino consiguió marcar 7 tries y volvió a no recibir tantos en contra por tercera vez consecutiva.

Argentina 7 es campeón del Súper Seven de Mar del Plata

Los Pumas 7’s no tuvieron oposición y se consagraron campeones del Súper Seven de rugby en el predio deportivo de Newbery Athletic, que tuvo una numerosa cantidad de público durante los dos días de competencia. El seleccionado argentino, con el equipo que compite en el Circuito Mundial, brindó espectáculo y ganó sus cinco partidos con amplitud. En la definición de la Copa de Oro, superó 33-0 a Uruguay.

Para el último partido de la fase de grupos, Argentina 7 formó así: Joaquían Dragotto, Santiago Vera Feld (C), Gregorio Pérez Pardo, Pedro de Haro, Juan Patricio Batac, Martiniano Arrieta y Gonzalo Tapia como titulares. El banco de suplentes estaba compuesto por: Santino Zangara, Valentín Maldonado, Eliseo Morales, Luciano González y Sebastián Dubuc. Los tries fueron anotados por Joaquín Dragotto, Martiniano Arrieta (por duplicado), Juan Patricio Batac, Pedro De Haro, Santino Zangara y Valentín Maldonado. En tanto, Pedro De Haro aportó dos conversiones mientras Santiago Vera Feld y Eliseo Morales una conversión cada uno.

La semifinal de oro frente Newbery, el seleccionado argentino volvió a imponer su juego y logró llevarse el encuentro por 38-12 frente al local. En un partido más cerrado Newbery logró marcarle 12 puntos al conjunto argentino que venía de tres partidos seguidos sin obtener puntos en contra, aunque no alcanzó y con un equipo que hacía valer cada vez que cruzaba mitad de cancha Argentina 7 se llevó la semifinal.

Para este encuentro así salió el seleccionado, Matteo Graziano, Santiago Álvarez (C), Gregorio Pérez Pardo, Pedro de Haro, Juan Patricio Batac, Luciano González y Marcos Moneta como titulares. El banco estaba compuesto por: Valentín Maldonado, Santino Zangara, Eliseo Morales, Santiago Vera Feld y Martiniano Arrieta. Los tries fueron marcados por Santiago Álvarez (por duplicado), Marcos Moneta (por duplicado), Eliseo Morales y Gregorio Pérez Pardo. Mientras que con el pie Luciano González aportó dos conversiones, Santiago Álvarez y Santiago Vera Feld una conversión cada uno.

En la final del certamen, frente a Uruguay, el seleccionado no mostro falencias de principio a fin del encuentro, así volvió a dejar su ingoal en 0, luego de haber recibido los únicos dos tries del torneo frente a Newbery. El seleccionado volvió a hacer valer cada vez que entraba en 22 metros y así logró marcar 5 tries con un Luciano González que se lo vió imparable en la final.

Así formó el seleccionado para la gran final: Matteo Graziano, Santiago Álvarez (C), Martiniano Arrieta, Pedro de Haro, Santiago Vera Feld, Luciano González y Marcos Moneta como titulares. En el banco estaban: Santino Zangara, Gregorio Pérez Pardo, Eliseo Morales, Juan Patricio Batac y Sebastián Dubuc. Los tries en la final fueron marcados por Martiniano Arrieta, Marcos Moneta, Luciano González (por duplicado) y Sebastián Dubuc. En tanto, Pedro De Haro aportó dos conversiones y por otro lado Martiniano Arrieta y Luciano González una cada uno.