Uno Santa Fe | Ovación | Mar del Plata

Con jerarquía, Los Pumas 7´s se consagraron campeones en Mar del Plata

En la novena edición del Súper Seven de Mar del Plata, el seleccionado Argentina se coronó campeón tras superar en la final a Uruguay por 33 a 0

Ovación

Por Ovación

11 de enero 2026 · 09:56hs
Los Pumas 7’s mostraron su grandeza y fueron campeones en Mar del Plata.

Los Pumas 7’s mostraron su grandeza y fueron campeones en Mar del Plata.

Tras dos jornadas de mucho rugby el seleccionado argentino logró quedarse con el trofeo del Súper Seven de Mar del Plata. Un equipo que contaba con muchas caras jóvenes y con la defensa como bandera Argentina 7 (solo recibió dos tries en contra a lo largo de todo el torneo) logró coronarse campeón del certamen.

Argentina 7 comenzó el segundo día de competencias con una enorme victoria frente a Brasil por 43-0. En un encuentro con muchas incidencias donde el conjunto brasilero jugó con una tarjeta roja por gran parte del partido, el seleccionado argentino consiguió marcar 7 tries y volvió a no recibir tantos en contra por tercera vez consecutiva.

Argentina 7 es campeón del Súper Seven de Mar del Plata

Los Pumas 7’s no tuvieron oposición y se consagraron campeones del Súper Seven de rugby en el predio deportivo de Newbery Athletic, que tuvo una numerosa cantidad de público durante los dos días de competencia. El seleccionado argentino, con el equipo que compite en el Circuito Mundial, brindó espectáculo y ganó sus cinco partidos con amplitud. En la definición de la Copa de Oro, superó 33-0 a Uruguay.

Para el último partido de la fase de grupos, Argentina 7 formó así: Joaquían Dragotto, Santiago Vera Feld (C), Gregorio Pérez Pardo, Pedro de Haro, Juan Patricio Batac, Martiniano Arrieta y Gonzalo Tapia como titulares. El banco de suplentes estaba compuesto por: Santino Zangara, Valentín Maldonado, Eliseo Morales, Luciano González y Sebastián Dubuc. Los tries fueron anotados por Joaquín Dragotto, Martiniano Arrieta (por duplicado), Juan Patricio Batac, Pedro De Haro, Santino Zangara y Valentín Maldonado. En tanto, Pedro De Haro aportó dos conversiones mientras Santiago Vera Feld y Eliseo Morales una conversión cada uno.

La semifinal de oro frente Newbery, el seleccionado argentino volvió a imponer su juego y logró llevarse el encuentro por 38-12 frente al local. En un partido más cerrado Newbery logró marcarle 12 puntos al conjunto argentino que venía de tres partidos seguidos sin obtener puntos en contra, aunque no alcanzó y con un equipo que hacía valer cada vez que cruzaba mitad de cancha Argentina 7 se llevó la semifinal.

image
El seleccionado argentino venci&oacute; a Uruguay en la final del S&uacute;per Seven de Mar del Plata.

El seleccionado argentino venció a Uruguay en la final del Súper Seven de Mar del Plata.

Para este encuentro así salió el seleccionado, Matteo Graziano, Santiago Álvarez (C), Gregorio Pérez Pardo, Pedro de Haro, Juan Patricio Batac, Luciano González y Marcos Moneta como titulares. El banco estaba compuesto por: Valentín Maldonado, Santino Zangara, Eliseo Morales, Santiago Vera Feld y Martiniano Arrieta. Los tries fueron marcados por Santiago Álvarez (por duplicado), Marcos Moneta (por duplicado), Eliseo Morales y Gregorio Pérez Pardo. Mientras que con el pie Luciano González aportó dos conversiones, Santiago Álvarez y Santiago Vera Feld una conversión cada uno.

En la final del certamen, frente a Uruguay, el seleccionado no mostro falencias de principio a fin del encuentro, así volvió a dejar su ingoal en 0, luego de haber recibido los únicos dos tries del torneo frente a Newbery. El seleccionado volvió a hacer valer cada vez que entraba en 22 metros y así logró marcar 5 tries con un Luciano González que se lo vió imparable en la final.

Así formó el seleccionado para la gran final: Matteo Graziano, Santiago Álvarez (C), Martiniano Arrieta, Pedro de Haro, Santiago Vera Feld, Luciano González y Marcos Moneta como titulares. En el banco estaban: Santino Zangara, Gregorio Pérez Pardo, Eliseo Morales, Juan Patricio Batac y Sebastián Dubuc. Los tries en la final fueron marcados por Martiniano Arrieta, Marcos Moneta, Luciano González (por duplicado) y Sebastián Dubuc. En tanto, Pedro De Haro aportó dos conversiones y por otro lado Martiniano Arrieta y Luciano González una cada uno.

Mar del Plata Argentina Los Pumas
Noticias relacionadas
Los Pumas 7s confirmaron el plantel para la pretemporada en la Costa Atlántica.

Los Pumas 7's inician su pretemporada en Mar del Plata

juegos odesur en santa fe: capi fue protagonista en la alfombra roja de mar del plata

Juegos Odesur en Santa Fe: Capi fue protagonista en la alfombra roja de Mar del Plata

Fluminense informó sobre la salud de Luis Zubeldía quien fue sometido a una operación de corazón.

Luis Zubeldía fue operado del corazón y tendrá una recuperación más larga de la esperada

La 48° Maratón Acuática Santa Fe-Coronda se disputará el domingo 1° de febrero.

Se confirmó la realización de la 48° Maratón Santa Fe-Coronda

Lo último

La venta de autos usados alcanzó un récord histórico en 2025

La venta de autos usados alcanzó un récord histórico en 2025

Luis Zubeldía fue operado del corazón y tendrá una recuperación más larga de la esperada

Luis Zubeldía fue operado del corazón y tendrá una recuperación más larga de la esperada

Santa Fe marca un hito histórico: 2025 cerró con récord absoluto de donantes y trasplantes

Santa Fe marca un hito histórico: 2025 cerró con récord absoluto de donantes y trasplantes

Último Momento
La venta de autos usados alcanzó un récord histórico en 2025

La venta de autos usados alcanzó un récord histórico en 2025

Luis Zubeldía fue operado del corazón y tendrá una recuperación más larga de la esperada

Luis Zubeldía fue operado del corazón y tendrá una recuperación más larga de la esperada

Santa Fe marca un hito histórico: 2025 cerró con récord absoluto de donantes y trasplantes

Santa Fe marca un hito histórico: 2025 cerró con récord absoluto de donantes y trasplantes

Se confirmó la realización de la 48° Maratón Santa Fe-Coronda

Se confirmó la realización de la 48° Maratón Santa Fe-Coronda

Javier Milei redacta el discurso del Foro de Davos: defensa de la propiedad privada y respaldo a Donald Trump

Javier Milei redacta el discurso del Foro de Davos: defensa de la propiedad privada y respaldo a Donald Trump

Ovación
Se confirmó la realización de la 48° Maratón Santa Fe-Coronda

Se confirmó la realización de la 48° Maratón Santa Fe-Coronda

Gimnasia y Esgrima comenzó con una derrota su participación en la Liga Masculina

Gimnasia y Esgrima comenzó con una derrota su participación en la Liga Masculina

Con jerarquía, Los Pumas 7´s se consagraron campeones en Mar del Plata

Con jerarquía, Los Pumas 7´s se consagraron campeones en Mar del Plata

Luis Zubeldía fue operado del corazón y tendrá una recuperación más larga de la esperada

Luis Zubeldía fue operado del corazón y tendrá una recuperación más larga de la esperada

Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"