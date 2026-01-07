La investigación duró siete semana e incluyó puestos fijos y móviles de observación policial con filmaciones y fotografías, además de interceptaciones telefónicas, en viviendas del barrio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Este martes y como corolario de una investigación por la venta de drogas al menudeo , pesquisas antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I , con la colaboración de oficiales especialistas del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la policía capitalina, ejecutaron allanamientos en viviendas del barrio Guadalupe Oeste . Aprehendieron a los dos principales investigados —una mujer y un hombre — y secuestraron una piedra de cocaína , dosis fraccionadas de cocaína , teléfonos celulares , dinero en efectivo y armas blancas de fabricación casera .

Desde hace dos meses , los pesquisas antinarcóticos de la PDI Región I iniciaron el trabajo investigativo con puestos fijos de observación , fotografías y filmaciones de las actividades desarrolladas en distintas viviendas del barrio Guadalupe Oeste .

El trabajo fue ordenado por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Estanislao Giavedoni, e incluyó interceptaciones telefónicas sobre los actores principales de la causa. En ese marco de colección de elementos probatorios incriminantes, quedaron identificados los principales investigados.

Los allanamientos

Los pesquisas antinarcóticos realizaron varios allanamientos en distintos inmuebles del barrio Guadalupe Oeste: Dorrego entre Larrea y Pavón, Larrea al 1500 —mitad de cuadra— y la esquina de Dorrego y pasaje Mitre.

Durante los procedimientos fueron aprehendidos una mujer y un hombre. En las requisas se secuestraron una piedra de cocaína de más de 50 gramos, 347.800 pesos en efectivo, dosis de cocaína fraccionada y acondicionada para la venta y el consumo, recortes de papel y siete armas de fabricación casera.

detenidos droga guadalupe oeste 2 Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste gentileza

Ley de Microtráfico N° 14.239

Las autoridades informaron sobre la ejecución de las medidas judiciales, las aprehensiones y el secuestro de elementos probatorios incriminantes a la Jefatura de la PDI Región I, que a su vez dio intervención al fiscal Estanislao Giavedoni. El funcionario judicial ordenó que los dos mayores de edad sean identificados, que continúen privados de su libertad y que se les forme causa como presuntos infractores de la Ley provincial de Microtráfico N° 14.239.