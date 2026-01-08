Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

El hecho ocurrió este miércoles por la noche, frente al Club Bartolomé Mitre. Dos motocicletas impactaron de frente y el saldo fue fatal

Un trágico accidente de tránsito ocurrió este miércoles por la noche en la ciudad de Esperanza , departamento Las Colonias, y dejó como saldo dos personas fallecidas y un herido . El siniestro se produjo en barrio Sur , sobre calle Mariano Moreno , entre Soler y García , frente al predio del Club Bartolomé Mitre .

Por causas que son materia de investigación , dos motocicletas colisionaron frontalmente , provocando graves heridas a sus ocupantes. Tres hombres de distintas edades fueron trasladados de urgencia al Samco de Esperanza , donde horas más tarde se confirmó el fallecimiento de dos de ellos .

Cómo ocurrió el accidente

Según relataron vecinos del lugar, dos jóvenes circulaban en una motocicleta de sur a norte por calle Moreno, realizando maniobras de sobrepaso y a alta velocidad. Al intentar adelantar a un Renault Captur, impactaron de frente contra otra moto que circulaba en sentido contrario.

La segunda motocicleta, una Honda Econo C90, era conducida por un hombre de 63 años, quien se desplazaba de norte a sur y llevaba casco colocado. Como consecuencia del impacto, sufrió heridas de extrema gravedad y fue trasladado de inmediato por una unidad del SIES 107 al hospital local.

El conductor de la primera moto también fue derivado por otra ambulancia, mientras que su acompañante recibió asistencia del servicio de emergencias BEM de Esperanza.

Operativo y víctimas fatales

En el lugar del hecho se desplegó un amplio operativo policial, con la intervención de personal policial, agentes de tránsito, servicios de emergencia y peritos, quienes realizaron las tareas correspondientes para reconstruir la mecánica del siniestro.

Con el correr de las horas se confirmó la lamentable noticia del fallecimiento de dos de los protagonistas: Ignacio Arcini, de 22 años, conductor de la motocicleta que intentó sobrepasar la camioneta, y Roberto Muruzzi, de 63 años, quien conducía la Honda Econo.

En tanto, el acompañante del joven fallecido permanece internado, con múltiples contusiones, y evoluciona bajo estricto control médico.