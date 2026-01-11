Uno Santa Fe | Ovación | Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima comenzó con una derrota su participación en la Liga Masculina

En el estadio UNO de la ciudad de La Plata, Gimnasia y Esgrima cayó por 3 a 1 con Estudiantes. Este domingo jugará con Ferro en Caballito

11 de enero 2026
Debut y derrota para Gimnasia y Esgrima en la Liga Nacional Masculina en La Plata.

Debut y derrota para Gimnasia y Esgrima en la Liga Nacional Masculina en La Plata.

Se disputó la segunda fecha del primer weekend de la Liga Nacional Masculina de Vóley que organiza la FeVA en el cual se registraron los triunfos de Echagüe de Paraná, Paraná Rowing Club, Ferro Carril Oeste, Estudiantes, Sonder y Normal 3 de Rosario. El debut de Gimnasia y Esgrima de Santa Fe fue con derrota ante uno de los equipos más duros de la competencia pero lo hizo dejando una muy buena imagen.

Gimnasia cayó ante Estudiantes

En el estadio Uno Jorge Luis Hirschi de la ciudad de La Plata, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe arrancó su participación en la difícil LNVM aunque fue con derrota frente a Estudiantes por 3 a 1 con parciales de 27-25, 25-20, 22-25 y 25-21. Se trato de un partido intenso, en el que los santafesinos no sintieron el cambio de categoría y ante un rival de fuste.

Si bien en los dos primeros set el resultado favoreció a los dueños de casa, los conducidos por Pablo Laurencena no se la dejaron fácil a los platenses, en varios pasajes igualaron el pleito, y también hubo varios segmentos en el que pasaron a estar al frente en el marcador. El tercer chico lo lograron ganar con mucha efectividad, merced al un gran trabajo en el bloqueo. Tras un buen arranque, en el cuarto, Estudiantes demostró sus atributos y logro imponerse a los santafesinos.

Por la Zona A, en el estadio Luis Butta, Echague de Paraná superó a Unión Vecinal de Trinidad por 3 a 1, con parciales de 15-25, 25-13, 28-26 y 25-20, mientras que en el escenario del Parque Escolar Enrique Berduc, el Paraná Rowing Club doblegó a Obras de San Juan por 3 a 1 con segmentos de 21-25, 25-20, 25-17 y 25-21.

Recordemos que el viernes por la noche, en la provincia de San Luis, Lafinur superó a Libertad de San Jerónimo Norte por 3 a 1, mientras que Villa Dora derrotó a La Calera de Córdoba por 3 a 2. Las posiciones se encuentran así: Paraná Rowing y Echagüe 3; Lafinur y Villa Dora 2; La Calera y Libertad de San Jerónimo Norte 1, Unión Vecinal de Trinidad y Obras de San Juan 0.

En cuanto a la Zona B, en Caballito, Ferro Carril Oeste venció por 3 a 2 a Citta de Villa Constitución, mientras que Sonder de Rosario doblegó a Ateneo Mariano Moreno por 3 a 0, y en el Sol América, Escuela Normal 3 de Rosario se impuso por 3 a 0 a Infernales Vóley de la provincia de Salta. Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Sonder y Estudiantes de La Plata 3; Ferro Carril Oeste 2, Citta Deportes 1; Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, Ateneo Mariano Moreno, Escuela Normal 3 de Rosario e Infernales de Salta 0.

En la presente jornada se disputará la segunda fecha del primer weekend. En la Zona A, a las 19, Lafinur de San Luis recibirá a villa Dora, mientras que La Calera de Córdoba lo hará con Libertad de San Jerónimo Norte. Además, el Paraná Rowing Club jugará con UVT, y el Atlético Echagüe de Paraná será anfitrión de Obras de San Juan.

Por la Zona B, a las 19, en el estadio multideportivo de Caballito, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe visitará a Ferro Carril Oeste, y Estudiantes de La Plata recibirá a Citta de Villa Constitución. En el sur provincial, Escuela Normal 3 de Rosario se cruzará con Ateneo Mariano Moreno, y Sonder lo hará con Infernales de Salta.

