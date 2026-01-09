Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

La fecha tendrá lugar el domingo 11 de enero desde las 20. Participarán Pats, Kasset, Las Calles Hablan, Caras Nuevas, OVDC, Silencio Espiral y Sofía Kern. Las entradas están a la venta a través de Ticketway y en boletería de Tribus.

Este domingo 11 de enero desde las 20 , llega la primera semifinal de la cuarta edición del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte con los shows de Pats, Kasset, Las Calles Hablan, Caras Nuevas, OVDC, Silencio Espiral y Sofía Kern.

Tras el cierre de la inscripción que contó con la presentación de más de 80 proyectos, 24 fueron elegidos por el jurado especializado. De ellos, ocho pisarán el escenario de Tribus Club de Arte los domingos de enero, siendo elegidos dos por noche para la gran final, que tendrá lugar el domingo 1 de febrero. Además del voto del jurado, se tendrá en cuenta la participación en redes sociales y el voto del público presente en cada fecha del certamen.

Estas son las bandas que formarán parte de la primera semifinal:

Silencio Espiral: Silencio Espiral es una banda de indie rock con alma punk, oriunda de Rafaela (Santa Fe), que nació con una fuerte impronta de garage rock y una energía que combina la potencia del punk y el rock alternativo, uniendo en su esencia a dos pares de hermanos y una misma pasión por la música. Silencio Espiral está integrada por Matt Cogno (voz y guitarra), Ema Cogno (batería), Mateo Vigoni (bajo) y José Vigoni (guitarra).

Las Calles Hablan: Las Calles Hablan debutó a comienzos de 2021 y desde entonces mantiene una actividad constante en vivo. En 2022 la banda ingresó al estudio para grabar sus primeros dos sencillos, “Golpe de Suerte” y “Ay Después!”, publicados en plataformas digitales a fines de ese año. Durante 2025 grabaron y lanzaron dos nuevos singles: “Siempre Cruel” y “Hagámoslo Otra Vez”, consolidando su búsqueda sonora y compositiva con una nueva formación. El show en vivo se caracteriza por una entrega total sobre el escenario, combinando la intensidad musical con elementos teatrales, introducciones retóricas y juegos de luces y sombras que aportan una fuerte carga visual. Sus influencias recorren el rock nacional —Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Sumo, Los Piojos, Pappo’s Blues y Sandro— y el rock and roll clásico, con referencias como Chuck Berry y The Rolling Stones.

PATS: Banda santafesina que nació en 2025, y actualmente posee un repertorio de 10 canciones propias. Poseen dos canciones publicadas en YouTube y están en proceso de lanzarlas a través de Spotify y demás plataformas. A su vez, planean grabar otro single en febrero-marzo con un videoclip.

Kasset: Banda de rock argentina formada en 2024 en la provincia de Santa Fe. Integrada por Lucca, Alejandro, Esteban y Lucio, surge con la intención de mantener viva la esencia del rock, construyendo su sonido sobre las bases clásicas de guitarra, bajo y batería. Con energía, pasión y una identidad propia, buscan abrirse camino en la escena nacional, reivindicando el espíritu del rock auténtico.

OVDC: OVDC es un proyecto DeathCore/MetalCore formado a principios del 2023 a partir de cuatro músicos provenientes de las ciudades de Santa Fe y Paraná, con el objetivo de traer un sonido diferente a nuestras ciudades. OVDC está formado por Nicolas Grecco (Bateria), Nicolas Robledo (Guitarra/Coros), Fabian Velázquez (Bajo) y Alesandro Casanova (Voz). Contamos con un single titulado "Extinción" y un EP Lanzado en 2025 titulado "Crucificados en el fuego"

Caras Nuevas: Formada por Tobias Merino y Valentin Garcia Boechi en 2024 en la ciudad de Santa Fe, Caras Nuevas es una banda que conjuga profundidad en sus letras con una estética sonora contemporánea. En menos de un año de trayectoria ya han lanzado tres canciones en todas las plataformas, posicionándose como una propuesta fresca dentro del circuito local. Desde sus inicios, Caras Nuevas ha apostado por conectar con el público a través de presentaciones en escenarios icónicos de la ciudad de Santa Fe: han tocado en Tribus Club de Arte, HUB y en La Moreno. En esos escenarios han demostrado su versatilidad tanto en formato acústico reducido como con su formación completa, manejando dinámicas distintas y adaptándose al espacio y a la ocasión.

Sofía Kern: Sofía Kern nace en 2023 a partir de la necesidad de expresar lo inexpresado: de nombrar aquella energía etérea e invisible que nos impulsa; la imaginación y sus consecuencias. Un motor que nos transporta y nos coloca en la línea del ser o no ser: ¿amor o desilusión?, ¿miedo o expansión?, ¿libertad o aprobación? La cantante y pianista, atravesada por el romance y la melancolía, busca unir estos dos mundos a través del pop y el neosoul. Junto a su hermano, Tomás Mansur, en guitarras, y su banda, propone dar sonoridad y profundidad a estas sensaciones e historias.

Puntos de venta:

Tribus | República de Siria 3572 de miércoles a domingos de 18 a 00

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

CONSULTAS WHSTP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187