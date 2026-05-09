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Malena Santillán volvió a dejar su sello en Buenos Aires

La nadadora de Unión de Santa Fe, Malena Santillán, hizo récord de campeonato en los 200 espalda en el Campeonato Absoluto Open que se desarrolla en Parque Roca

Ovación

Por Ovación

9 de mayo 2026 · 09:47hs
Malena Santillán tuvo una gran actuación en el Campeonato Argentina Open en el Parque Olímpico de Buenos Aires.

Malena Santillán tuvo una gran actuación en el Campeonato Argentina Open en el Parque Olímpico de Buenos Aires.

Malena Santillán no se detiene. La nadadora oriunda de San Francisco, volvió a cumplimentar una buena actuación. En esta oportunidad fue en el Parque Olímpico de Parque Roca en la Capital Federal. La deportista que representa a Unión de Santa Fe consiguió en la penúltima jornada del Argentina Open, el campeonato absoluto de pileta larga (50 metros) una destacada actuación en la prueba de 200 metros mariposa en la cual se quedó con el primer puesto.

Malena Santillán sigue dando que hablar ante de partir

La nadadora de Unión de Santa Fe, Malena Santillán, que se prepara para irse a competir a San Pablo, Brasil, para el Club Pinheiros, refrendó su gran presente, el que trajo de Panamá, con todas las medallas cosechadas en los Juegos Suramericanos de la Juventud de Panamá con cuatro medallas de oro y dos de plata, subiendo al podio en cada una de las seis pruebas que disputó.

La sanfrancisqueña compitió en la prueba de los 200 metros espalda, competencia donde aún tiene vigente el récord nacional y sudamericano absoluto. Ahora consiguió el récord de campeonato en dicha prueba en pileta larga con un tiempo de 2.10.98. Una marca que reafirma su lugar entre las mejores. Su camino sigue y el futuro que tiene por delante es brillante.

Lo cierto es que además de esta prueba la nadadora que representa a Unión de Santa Fe, no está inscripta para nadar otra prueba. De hecho no participó ni de los 400 y 800 metros libres, prueba que en este tipo de eventos sabe competir. Malena ya prepara viajes a Estados Unidos y también lo que será el mundial juvenil de pileta corta para el segundo semestre del año.

Igualmente, la nadadora que es entrenada por Diego Garbarino y Adrián Tur en Unión de Santa Fe, fue contratada por Pinheiros de Brasil, ya que competirá en un torneo del 18 al 23 de mayo. Es la segunda vez que la llaman para viajar a San Pablo, ya lo hicieron el año pasado, pero esta oportunidad no la dejó pasar y competirá con los mejores exponentes de la natación de aquel país.

“Y a fines de mayo voy a estar participando en el Maria Lenk, que es el nacional de Brasil absoluto, porque me contrató Pinheiros, el mismo club que me contrató el año pasado. Y después obviamente tratar de entrar a los Suramericanos de Mayores y al Pan Pacific Junior o el de Mayores al que me toque ir”. La agenda es exigente. Pero Malena no la ve como una carga. La ve como lo que es: la continuidad natural de un proceso que empezó hace años y que hoy muestra sus frutos.

Malena Santillán Unión Parque Roca
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