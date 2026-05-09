Boca pone en juego su candidatura ante un Huracán siempre incómodo

El Xeneize recibe este sábado al Globo en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Apertura, en un duelo que promete alta tensión

Boca afrontará este sábado una prueba importante en su objetivo de pelear por el Torneo Apertura, cuando desde las 19 reciba a Huracán en La Bombonera por los octavos de final de los playoffs.

El encuentro será arbitrado por Pablo Echavarría, mientras que Gastón Monsón Brizuela estará a cargo del VAR. La transmisión irá por TNT Sports Premium.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega como uno de los grandes candidatos de la competencia, aunque enfrente tendrá a un rival que suele crecer en este tipo de escenarios y que intentará dar el golpe en condición de visitante.

Boca busca sostener su gran fase regular

El Xeneize cerró una muy buena primera etapa del campeonato, terminando segundo en la Zona A con 30 puntos y mostrando una marcada regularidad durante gran parte del torneo.

Uno de los datos que mejor refleja ese rendimiento es la racha de 14 partidos consecutivos sin derrotas que llegó a construir el conjunto azul y oro, consolidándose como uno de los equipos más fuertes del certamen.

Sin embargo, Boca llega con cierto desgaste físico y emocional luego de la caída sufrida este martes ante Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores, en un calendario que empieza a pasar factura.

La duda en el arco y el desgaste copero

Una de las grandes incógnitas para el cuerpo técnico pasa por la situación de Leandro Brey. El arquero debió salir reemplazado en el último compromiso internacional por un fuerte dolor, aunque posteriormente se confirmó que se trató solamente de un golpe.

De todos modos, el cuerpo médico seguirá evaluándolo hasta último momento para determinar si podrá estar desde el inicio ante Huracán.

Más allá de esa situación puntual, el principal desafío para Boca será sostener la intensidad en un contexto de acumulación de partidos y alta exigencia competitiva.

Huracán quiere volver a golpear en un partido grande

Del otro lado aparece un Huracán que clasificó con sufrimiento, luego de empatar sin goles ante Racing en la última fecha de la fase regular y quedarse con el séptimo lugar de la Zona B con 22 puntos.

Pese a haber ingresado a los playoffs sin demasiado margen, el Globo llega respaldado por campañas recientes muy competitivas.

El equipo de Parque Patricios fue subcampeón de la Liga Profesional 2024 y también alcanzó la final del Torneo Apertura del año pasado, aunque en ambas oportunidades se quedó sin título.

Ese recorrido le dio experiencia y rodaje a un plantel que sabe jugar esta clase de partidos y que intentará aprovechar cualquier duda que pueda mostrar Boca.

Un cruce de alto voltaje en La Bombonera

Con la obligación y la presión de ser candidato, Boca intentará hacer pesar la localía y avanzar a los cuartos de final.

Huracán, en cambio, buscará apoyarse en su orden y en la experiencia acumulada en instancias decisivas para dar uno de los grandes golpes de los octavos de final.

La Bombonera será escenario de otro partido con clima de final en un Apertura que empieza a entrar en su tramo más caliente.

- Probables formaciones -

Boca: Leandro Brey o Javier García; Marcelo Weigandt, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Huracán: Hernán Galíndez, Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo o Lucas Carrizo, César Ibáñez; Facundo Waller, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Oscar Cortés o Juan Bisanz; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Hora: 19.

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Gastón Monsón Brizuela.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).

TV: TNT Sports Premium.