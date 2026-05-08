La fecha 36 de la Premier League tendrá partidos decisivos en la lucha por el título, la clasificación a las copas europeas y la permanencia. Liverpool, Manchester City, Manchester United y Arsenal afrontarán compromisos clave en una recta final que promete máxima tensión.
Manchester City necesita ganar en el Etihad para seguir en la pelea por el título
La fecha 36 de la Premier League tendrá partidos decisivos en la lucha por el título, la clasificación a las copas europeas y la permanencia
Se viene una fecha vibrante en la Premier League
Liverpool recibirá este sábado a Chelsea en Anfield desde las 08:30, en un duelo fundamental para ambos. El conjunto dirigido por Arne Slot busca asegurar su clasificación a la próxima Champions League y mantener el cuarto lugar, posición que comparte en puntos con Aston Villa. Los Reds habían levantado su nivel en las últimas jornadas; sin embargo, en la fecha pasada cayeron 3-2 ante el Manchester United.
Chelsea, por su parte, atraviesa una profunda crisis futbolística. El equipo londinense acumula seis derrotas consecutivas, con apenas un gol convertido y 14 recibidos, números que reflejan el delicado momento de los Blues. Además, vienen de perder 3-1 ante Nottingham Forest y necesitan reaccionar para no quedarse fuera de las competencias europeas.
El último antecedente entre ambos favorece al conjunto de Londres: el 4 de octubre venció 2-1 en Stamford Bridge con goles de Moisés Caicedo y Estevão, mientras que Cody Gakpo descontó para Liverpool.
Más tarde, desde las 13:30, Manchester City recibirá a Brentford en el Etihad Stadium con la obligación de ganar para seguir peleando la Premier League. El equipo de Pep Guardiola empató 3-3 ante Everton en la última fecha en un partido cambiante: comenzó ganando, luego estuvo 3-1 abajo y logró igualarlo sobre la hora. Ese resultado dejó al City en una situación complicada, ya que el Arsenal volvió a depender de sí mismo en la pelea por el campeonato.
El conjunto de Manchester suma 71 puntos en 34 encuentros y quedó a cinco unidades del líder, que ya disputó 35 partidos. Brentford, mientras tanto, está completando una gran campaña y ocupa el séptimo puesto con 51 puntos. El último cruce entre ambos fue el 17 de diciembre de 2025 por la Carabao Cup, con triunfo 2-0 del City gracias a los goles de Rayan Cherki y Savinho.
Otro de los encuentros destacados será el que disputarán Sunderland y Manchester United este sábado desde las 11:00 en el Stadium of Light. El conjunto local viene de empatar 1-1 frente a Wolverhampton y se ubica en la duodécima posición con 47 puntos, producto de 12 victorias, 11 empates y 12 derrotas.
Manchester United llega fortalecido tras imponerse 3-2 sobre Liverpool en la última jornada y buscará sostenerse en puestos de Champions League. Los dirigidos por Erik ten Hag marchan terceros con 64 unidades y afrontan un cierre de temporada determinante.
La fecha continuará el domingo 10 de mayo con el clásico londinense entre West Ham y Arsenal, que se jugará desde las 12:30 en el Estadio Olímpico de Londres. Los Hammers necesitan sumar para escapar de la zona baja y mantener vivas sus chances de permanencia.
Arsenal, en cambio, atraviesa un gran presente. El equipo de Mikel Arteta viene de eliminar al Atlético de Madrid y clasificarse a la final de la Champions League. Además, en la última jornada goleó al Fulham y buscará un nuevo triunfo para mantener la ventaja sobre el Manchester City en la pelea por el título. El último antecedente favorece a los Gunners, que el 4 de octubre de 2025 vencieron 2-0 al West Ham en el Emirates Stadium.