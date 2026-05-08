La Provincia implementará desde la próxima semana nuevas exigencias en los 106 centros emisores de licencias. La medida busca reducir la siniestralidad vial, especialmente entre motociclistas jóvenes.

Licencia de conducir: quienes saquen por primera vez el carnet de moto deberán aprobar un examen práctico obligatorio

La Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe anunció que desde la próxima semana comenzarán a regir cambios en el otorgamiento de licencias de conducir para motociclistas.

La principal modificación será la incorporación de un examen práctico obligatorio para quienes tramiten por primera vez el carnet de moto.

La medida se aplicará en los 106 centros emisores de licencia de la provincia y surge en un contexto de creciente preocupación por los siniestros viales graves registrados en distintas ciudades santafesinas.

Falleció en el hospital Cullen el motociclista que había chocado con un auto en la ruta nacional 19

Solo en las últimas horas se produjeron accidentes de relevancia en la ciudad de Santa Fe, entre ellos el fallecimiento de un automovilista en Facundo Zuviría y Gorriti y otro choque en Blas Parera al 9700, donde un vehículo terminó incrustado contra un poste.

En ese marco, el director de Formación y Divulgación de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Sebastián Kellman, confirmó que el nuevo esquema apuntará especialmente a los motociclistas, quienes representan una porción importante de las víctimas fatales en accidentes de tránsito.

“La semana que viene estamos poniendo un examen práctico obligatorio para primera licencia de moto en los 106 centros emisores de licencia”, explicó el funcionario.

Según detalló, quienes aspiren a obtener por primera vez el carnet deberán aprobar tres pruebas prácticas que serán supervisadas por instructores. “Los aspirantes van a tener que probar y convalidar tres pruebas que los instructores les van a hacer cumplir, y aquel que no las haga no va a poder sacar su licencia de moto”, advirtió.

El 40% de las víctimas fatales en siniestros viales son motociclistas

Desde la Agencia Provincial remarcaron que el 40% de las víctimas fatales en siniestros viales son motociclistas, una estadística que mantiene en alerta a las autoridades.

Kellman sostuvo que el objetivo de la medida es reforzar la seguridad vial y promover una mayor responsabilidad al momento de circular. “Estamos tomando medidas que tienen que ver con la seguridad vial de las personas”, indicó, aunque remarcó que también existe una responsabilidad individual y colectiva en el respeto de las normas.

En esa línea, señaló que muchas de las escenas que se observan tras los accidentes son “traumáticas” y afectan principalmente a actores vulnerables como motociclistas y ciclistas. Además, alertó sobre el fuerte impacto que generan estos hechos en jóvenes que sufren lesiones graves o pierden la vida.

“Las cifras siguen siendo altísimas y hablamos de familias, de chicos. Los accidentes siguen siendo la principal causa de muerte en jóvenes”, expresó.

El funcionario insistió en que la mayoría de los siniestros son evitables y remarcó que desde el Estado provincial se trabaja en campañas de concientización, controles y sanciones. “Tenemos mucho por hacer como sociedad. Hay que machacar siempre con el respeto de las normas, conducir prudentemente y atravesar el espacio público con responsabilidad”, concluyó.