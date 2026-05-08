Uno Santa Fe | Santa Fe | conducir

Licencia de conducir: quienes saquen por primera vez el carnet de moto deberán aprobar un examen práctico obligatorio

La Provincia implementará desde la próxima semana nuevas exigencias en los 106 centros emisores de licencias. La medida busca reducir la siniestralidad vial, especialmente entre motociclistas jóvenes.

8 de mayo 2026 · 19:16hs
Licencia de conducir: quienes saquen por primera vez el carnet de moto deberán aprobar un examen práctico obligatorio

Licencia de conducir: quienes saquen por primera vez el carnet de moto deberán aprobar un examen práctico obligatorio

La Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe anunció que desde la próxima semana comenzarán a regir cambios en el otorgamiento de licencias de conducir para motociclistas.

La principal modificación será la incorporación de un examen práctico obligatorio para quienes tramiten por primera vez el carnet de moto.

La medida se aplicará en los 106 centros emisores de licencia de la provincia y surge en un contexto de creciente preocupación por los siniestros viales graves registrados en distintas ciudades santafesinas.

Falleció en el hospital Cullen el motociclista que había chocado con un auto en la ruta nacional 19

Solo en las últimas horas se produjeron accidentes de relevancia en la ciudad de Santa Fe, entre ellos el fallecimiento de un automovilista en Facundo Zuviría y Gorriti y otro choque en Blas Parera al 9700, donde un vehículo terminó incrustado contra un poste.

En ese marco, el director de Formación y Divulgación de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Sebastián Kellman, confirmó que el nuevo esquema apuntará especialmente a los motociclistas, quienes representan una porción importante de las víctimas fatales en accidentes de tránsito.

“La semana que viene estamos poniendo un examen práctico obligatorio para primera licencia de moto en los 106 centros emisores de licencia”, explicó el funcionario.

Según detalló, quienes aspiren a obtener por primera vez el carnet deberán aprobar tres pruebas prácticas que serán supervisadas por instructores. “Los aspirantes van a tener que probar y convalidar tres pruebas que los instructores les van a hacer cumplir, y aquel que no las haga no va a poder sacar su licencia de moto”, advirtió.

El 40% de las víctimas fatales en siniestros viales son motociclistas

Desde la Agencia Provincial remarcaron que el 40% de las víctimas fatales en siniestros viales son motociclistas, una estadística que mantiene en alerta a las autoridades.

Kellman sostuvo que el objetivo de la medida es reforzar la seguridad vial y promover una mayor responsabilidad al momento de circular. “Estamos tomando medidas que tienen que ver con la seguridad vial de las personas”, indicó, aunque remarcó que también existe una responsabilidad individual y colectiva en el respeto de las normas.

En esa línea, señaló que muchas de las escenas que se observan tras los accidentes son “traumáticas” y afectan principalmente a actores vulnerables como motociclistas y ciclistas. Además, alertó sobre el fuerte impacto que generan estos hechos en jóvenes que sufren lesiones graves o pierden la vida.

“Las cifras siguen siendo altísimas y hablamos de familias, de chicos. Los accidentes siguen siendo la principal causa de muerte en jóvenes”, expresó.

El funcionario insistió en que la mayoría de los siniestros son evitables y remarcó que desde el Estado provincial se trabaja en campañas de concientización, controles y sanciones. “Tenemos mucho por hacer como sociedad. Hay que machacar siempre con el respeto de las normas, conducir prudentemente y atravesar el espacio público con responsabilidad”, concluyó.

conducir licencia moto carne
Noticias relacionadas
Conflicto en el Puerto: vecinos denuncian tarifazo del SEOM y fallas insólitas en la planificación

Conflicto en el Puerto: vecinos denuncian un "tarifazo" del Seom y "fallas insólitas" en la planificación urbana

unica en el pais: santa fe inauguro un busto hiperrealista del papa francisco en el convento donde vivio

"Única en el país": Santa Fe inauguró un busto hiperrealista del papa Francisco en el convento donde vivió

santa fe lanzo un plan para regularizar deudas impositivas de empresas y familias: los cinco planes segun el perfil del contribuyente

Santa Fe lanzó un plan para regularizar deudas impositivas de empresas y familias: los cinco planes según el perfil del contribuyente

Se realizará una asamblea ciudadana por la plaza San Martín

Se realizará una asamblea ciudadana por la plaza San Martín

Lo último

La mirada de Danilo Kilibarda, a sus 91 años y luego de una larga trayectoria: Jamás imaginé un presidente entrando al Congreso a patotear legisladores

La mirada de Danilo Kilibarda, a sus 91 años y luego de una larga trayectoria: "Jamás imaginé un presidente entrando al Congreso a patotear legisladores"

Conflicto en Sauce Viejo: Asoem lanza un paro de 96 horas y el intendente denuncia delitos

Conflicto en Sauce Viejo: Asoem lanza un paro de 96 horas y el intendente denuncia "delitos"

Cerúndolo avanzó y Báez cayó en el Masters 1000 de Roma

Cerúndolo avanzó y Báez cayó en el Masters 1000 de Roma

Último Momento
La mirada de Danilo Kilibarda, a sus 91 años y luego de una larga trayectoria: Jamás imaginé un presidente entrando al Congreso a patotear legisladores

La mirada de Danilo Kilibarda, a sus 91 años y luego de una larga trayectoria: "Jamás imaginé un presidente entrando al Congreso a patotear legisladores"

Conflicto en Sauce Viejo: Asoem lanza un paro de 96 horas y el intendente denuncia delitos

Conflicto en Sauce Viejo: Asoem lanza un paro de 96 horas y el intendente denuncia "delitos"

Cerúndolo avanzó y Báez cayó en el Masters 1000 de Roma

Cerúndolo avanzó y Báez cayó en el Masters 1000 de Roma

El Mundial 2026 tendrá una ceremonia inaugural en tres versiones

El Mundial 2026 tendrá una ceremonia inaugural en tres versiones

Caso Ian Cabrera: la Justicia revisará la prisión preventiva del adolescente acusado de complicidad

Caso Ian Cabrera: la Justicia revisará la prisión preventiva del adolescente acusado de complicidad

Ovación
Vila palpita el cruce con Unión: Es un rival duro que ataca, tiene gol y un buen técnico

Vila palpita el cruce con Unión: "Es un rival duro que ataca, tiene gol y un buen técnico"

Romagnoli, por UNO 106.3: Ojalá Colón vuelva a Primera, que es donde debe estar

Romagnoli, por UNO 106.3: "Ojalá Colón vuelva a Primera, que es donde debe estar"

Biggeri calentó la previa de Colón-All Boys: Si no creyera que podemos dar el golpe, no iría

Biggeri calentó la previa de Colón-All Boys: "Si no creyera que podemos dar el golpe, no iría"

El enganche que busca Colón es también pretendido por equipos de Primera División

El enganche que busca Colón es también pretendido por equipos de Primera División

Cerúndolo avanzó y Báez cayó en el Masters 1000 de Roma

Cerúndolo avanzó y Báez cayó en el Masters 1000 de Roma

Policiales
Alto Verde: ocho allanamientos simultáneos dejaron cuatro detenidos, entre ellos Hamburguesita

Alto Verde: ocho allanamientos simultáneos dejaron cuatro detenidos, entre ellos "Hamburguesita"

Detienen a siete menores en plena madrugada cuando cometían delitos en Freyre y Crespo y Urquiza y Crespo

Detienen a siete menores en plena madrugada cuando cometían delitos en Freyre y Crespo y Urquiza y Crespo

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Escenario
Manu Martínez llega a la Estación Belgrano junto a Ciro y Los Persas

Manu Martínez llega a la Estación Belgrano junto a Ciro y Los Persas

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe