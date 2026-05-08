El Mundial 2026 tendrá una ceremonia inaugural en tres versiones

Si bien la apertura del Mundial será el 11 de junio, tendrán su ceremonia inaugural propia. Acá, los detalles

El Mundial 2026, además de ser inédita en su cantidad de equipos participantes y ser organizada en forma tripartita en los países de América del Norte -Estados Unidos, México y Canadá-, se destacará también porque no tener una ceremonia inaugural única.

Precisamente, desde la FIFA anunciaron que no habrá una, si no tres actos inaugurales, correspondientes a cada uno de los países anfitriones. El primero será el de la anunciada fecha de inicio del 11 de junio, que tendrá lugar en México. En los días subsiguientes, le tocará el turno a Canadá, y finalmente a Estados Unidos.

Ceremonia inaugural por tres para el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá su primera ceremonia de apertura el 11 de junio y el escenario será el ya legendario Estadio Azteca (oficialmente Estadio Ciudad de México), en la que será su tercer acto inaugural mundialista (1970, 1986 y 2026), además de haberlo sido también de los Juegos Olímpicos de 1968.

Acompañando a los actos protocolares y artísticos, habrá grande números musicales, con la actuación de los grupos locales Maná, Los Ángeles Azules; y Belinda.

Al día siguiente, 12 de junio, llega el turno de la celebración inaugural en Canadá. El estadio elegido ha sido el BMO Field -Estadio Nacional de Canadá-, en la ciudad de Toronto, provincia de Ontario.

Allí los artistas que harán las principales actuaciones musicales serán Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara.

A continuación se jugará el encuentro entre la selección de Canadá y Bosnia y Herzegovina. Finalmente, el mismo 12 de junio, se dará inicio al Mundial 2026 para Estados Unidos en el SoFi Stadium, de Inglewood, California, con la presentación de Katy Perry, Lisa (Blackpink), Future y DJ Sanjoy.

Tras esta celebración se jugará el duelo Estados Unidos y Paraguay.