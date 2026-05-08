Vila palpita el cruce con Unión: "Es un rival duro que ataca, tiene gol y un buen técnico"

El presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, recordó su etapa viviendo en Santa Fe y sorprendió al contar su vínculo con Unión

La previa del choque de playoffs entre Independiente Rivadavia y Unión empezó a jugarse también fuera de la cancha. Uno de los que tomó la palabra fue el presidente de la Lepra mendocina, Daniel Vila , quien dejó una confesión inesperada sobre su pasado ligado al club rojiblanco.

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En charla con el programa Dame Gol, Vila reconoció el cariño que mantiene por Santa Fe y recordó sus años viviendo en la ciudad. “Le debo mi título de abogado a Santa Fe, donde tuve la suerte de vivir casi dos años, entre el 75 y el 76. Es una ciudad que tiene una parte importante de mi corazón”, expresó.

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La revelación de Daniel Vila tras su paso por las inferiores de Unión

Pero la sorpresa llegó después, cuando reveló su cercanía con Unión durante aquella etapa: “Cuando estudiaba simpatizaba por Unión, donde incluso jugué. Llegué a disputar algunos partidos en cuarta”.

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Más allá de la anécdota personal, Vila también habló del presente de Independiente Rivadavia, que atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia reciente tras lograr la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. “Estamos muy contentos ya de haber clasificado y ahora ya pensamos en el partido ante Unión”, señaló.

Daniel Vila.jpg Daniel Vila habló en la previa del partido ante Unión. UNO Mendoza

El dirigente destacó además la ambición con la que fue construido el plantel mendocino y dejó en claro que el objetivo nunca fue conformarse. “Siempre pensamos en grande, porque para achicarse hay tiempo. Cuando armamos este equipo queríamos que no tuviera techo”, sostuvo.

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En esa línea, resaltó el aporte de algunos futbolistas que potenciaron al equipo, entre ellos Leonel Bucca, surgido justamente en Unión. “Armamos un plantel competitivo y le sumamos jugadores importantes que están andando muy bien”, afirmó.

Vila palpitó el partido ante Unión

Sobre el cruce del sábado ante el Tate, Vila evitó hablar de favoritismos y elogió las características del equipo santafesino. “Unión es un rival muy duro. Tiene gol, ataque y además un muy buen técnico. Aunque clasificó en la última fecha, es un equipo complicado”, analizó.

Y cerró con una advertencia que refleja cómo se vive la previa en Mendoza: “Acá no hay favoritos. En 90 minutos puede pasar cualquier cosa”.