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Caso Ian Cabrera: la Justicia revisará la prisión preventiva del adolescente acusado de complicidad

La audiencia será el 14 de mayo en los tribunales de Rafaela. La defensa del joven de 16 años, alojado en la cárcel de Las Flores, sostiene que su cliente asistió a la escuela el día del ataque junto a su hermana, lo que demostraría que desconocía los planes del tirador.

8 de mayo 2026 · 19:48hs
Caso Ian Cabrera: la Justicia revisará la prisión preventiva del adolescente acusado de complicidad

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Caso Ian Cabrera: la Justicia revisará la prisión preventiva del adolescente acusado de complicidad

El sistema judicial santafesino se prepara para una instancia clave en la causa por el ataque a la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal. La Oficina de Gestión de Segunda Instancia confirmó que el próximo 14 de mayo, a las 10:30, se realizará la revisión del fallo que mantiene bajo prisión preventiva a Nicolás C. (16), imputado como partícipe secundario en el trágico episodio donde fue asesinado el alumno Ian Cabrera.

La audiencia será presidida por el juez Matías Drivet en la Cámara de Apelaciones de Rafaela. Allí se pondrán frente a frente dos teorías del caso radicalmente opuestas sobre el rol que ocupó el adolescente antes y durante el tiroteo.

LEER MÁS: La familia de Ian Cabrera pide que el adolescente de 16 años siga detenido: "Que sea llevado a juicio como un adulto"

Los argumentos en pugna

El debate jurídico girará en torno a si existió una colaboración real o si el joven fue, como sostiene su defensa, una víctima más de las circunstancias.

Los fiscales Carina Gerbaldo y Mauricio Spinoza basan su imputación en el vínculo previo entre Nicolás C. y el tirador, Gino C.. Entre las pruebas que sostienen el rol de "partícipe secundario", destacan:

Simbología extremista: el intercambio de fotos con referencias a masacres escolares internacionales, como la de Columbine.

La advertencia previa: un mensaje donde el atacante presuntamente le pedía que no fuera a la escuela porque iba a efectuar disparos.

Instigación: la fiscalía interpreta que estas comunicaciones funcionaron como un mecanismo de "aliento" para que el tirador llevara a cabo el plan.

La defensa: "Exposición a la línea de fuego"

El abogado defensor, Pedro Busíco, buscará la excarcelación inmediata del menor, quien hoy se encuentra en el pabellón juvenil de la cárcel de Las Flores. Su principal argumento para rebatir la fiscalía es fáctico:

Asistencia al colegio: el día del ataque, Nicolás C. fue a clases normalmente y, además, lo hizo acompañado por su hermana de 13 años.

Falta de dolo: según Busíco, nadie que conoce de antemano un tiroteo se expone a sí mismo y a un familiar directo a la zona de peligro. Para la defensa, esto anula cualquier sospecha de complicidad o conocimiento previo.

Contexto penal

El caso generó una fuerte conmoción en la comunidad de San Cristóbal y en el ámbito educativo provincial. Mientras la fiscalía intenta demostrar una red de contención o apoyo al tirador basada en la cultura del odio digital, la justicia de menores deberá determinar si los mensajes detectados alcanzan para mantener privado de su libertad a un adolescente que, según sus allegados, estuvo a metros de recibir los mismos disparos que terminaron con la vida de Cabrera.

Ian Cabrera San Cristóbal justicia adolescente Defensa
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