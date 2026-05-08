Cerúndolo avanzó y Báez cayó en el Masters 1000 de Roma

Francisco Cerúndolo avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Roma al batir al chileno Alejandro Tabilo. En tanto, Sebastián Báez quedó fuera

Francisco Cerúndolo tuvo un estreno demoledor en el Masters 1000 de Roma y avanzó con autoridad a la tercera ronda tras aplastar al chileno Alejandro Tabilo por 6-0 y 6-2. En contrapartida, Sebastián Báez sufrió una durísima derrota y quedó eliminado luego de caer con claridad frente al kazajo Alexander Bublik por 1-6 y 2-6.

Cerúndolo, que llegaba al Foro Itálico con la necesidad de recuperar terreno en el ranking, dejó una imagen más que positiva en su debut: mostró un tenis agresivo, preciso y sin fisuras desde el inicio.

El argentino dominó con su derecha y con el servicio, mientras que Tabilo nunca encontró respuestas y acumuló errores no forzados que facilitaron el trámite. La superioridad fue absoluta: Cerúndolo consiguió tres quiebres consecutivos y cerró el primer set con un categórico 6-0.

Lejos de relajarse, mantuvo la intensidad en el segundo parcial. Tabilo logró recuperar uno de los breaks, pero siguió errático y sin poder sostener el ritmo del partido.

Cerúndolo volvió a marcar diferencias rápidamente y administró la ventaja con autoridad hasta sellar el triunfo por 6-2, confirmando una actuación impecable que ilusiona de cara a lo que viene en Roma.

En la próxima ronda, el nacido en Buenos Aires enfrentará al italiano Lorenzo Musetti o al francés Giovanni Mpetshi Perricard.

La jornada, sin embargo, fue completamente opuesta para Báez, que necesitaba sumar confianza antes de Roland Garros. Se encontró con una versión intratable de Bublik, que lo desbordó desde el comienzo.

El kazajo impuso condiciones con un tenis agresivo y muy variado, presionó constantemente desde la devolución y quebró rápido para encaminar el primer set, que se llevó por 6-1 sin darle oportunidades a Báez.

El dominio de Bublik continuó en el segundo parcial, en el que estuvo preciso con el saque y agresivo en cada devolución; volvió a romper temprano y manejó el partido con total comodidad.

Báez jamás logró adaptarse al ritmo ni encontrar respuestas ante la creatividad del kazajo, que sentenció el encuentro con otro 6-2 en apenas 59 minutos y dejó al argentino fuera del Masters italiano.