Marco Trungelliti y Román Burruchaga fueron eliminados del Abierto de Australia

Marco Trungelliti cayó en la última ronda previa, mientras que Román Burruchaga lo hizo en la instancia anterior en el Abierto de Australia.

15 de enero 2026 · 07:18hs
Marco Trungelliti (130°) y Román Burruchaga (103°) fueron derrotados en las instancias previas del Australian Open, el primer Grand Slam de la temporada.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el santiagueño fue eliminado por el portugués Jaime Faria (151°) en la tercera y última ronda previa, por 6-7 (5/7) y 3-6, mientras que “Burru” no pudo con el francés Arthur Gea (197°), que le ganó por 6-2 y 6-3.

Mientras que Burruchaga ya no tiene ninguna chance de clasificar, Trungelliti tiene, todavía, una ventana abierta: al ser uno de los cinco jugadores de mejor ranking que perdió en la instancia mencionada, será parte del sorteo de lucky losers y la baja de algún jugador del cuadro principal le daría la chance de clasificar.

El sueño australiano de Trungelliti, que está viviendo un comienzo de 2026 de ensueño al ser convocado para representar a Argentina en la Copa Davis por primera vez a sus 35 años, además de haberlo hecho también en la pasada United Cup, parece haber llegado a su fin.

Luego de sumar victorias ante el local Philip Sekulic (519°) y el portugués Henrique Rocha (158°), Trungelliti no pudo ganar ante Faria, en un partido de clima excesivamente caliente.

En un primer set parejo, en el que hubo un quiebre por lado, el parcial se definió en un tie-break en el que el argentino perdió solo dos puntos con su saque, pero fueron suficientes para que Faria cierre el set con un smash.

Las quejas del portugués llegaron, principalmente, durante el tie-break mencionado, en el que el jugador de 22 años reclamó que la tribuna, volcada completamente en favor del argentino, estaba hablando durante los puntos. En ese contexto, Faria se pasó el resto del partido festejando cada punto a los gritos, incluso los que ganaba por errores de su rival, y haciéndole gestos provocadores a la gente que alentaba al nacido en Santiago del Estero.

En el segundo parcial, motivado por la falta de aliento a su favor, Jaime Faria demostró un gran tenis a la devolución: quebró el saque del argentino en cuatro oportunidades y liquidó el partido con un passing shot cruzado, que Trungelliti no pudo devolver de volea dentro de la cancha.

Por su lado, Román Andrés Burruchaga perdió en la segunda ronda de la clasificación del Abierto de Australia ante el francés Arthur Gea y tendrá que esperar al menos un año más para disputar por primera vez el cuadro principal de dicho Grand Slam.

Burruchaga, que busca consolidarse en el top 100 del ranking ATP (actualmente está 103), cayó por 6-2 y 6-3 luego de una pobre actuación y se quedó sin chances de ingresar al cuadro principal del primer "Major" de la temporada.

El punto clave en el encuentro pasó por la efectividad en los puntos de quiebre, ya que Gea aprovechó los tres que tuvo, mientras que Burruchaga desperdició las seis ocasiones que generó.

De esta manera, el argentino sigue sin buena suerte en los torneos de Grand Slam, donde solo pudo disputar el cuadro principal de Roland Garros 2024, en el que cayó en la primera ronda.

El rival de Gea en la tercera y última ronda de la clasificación será el paraguayo Daniel Vallejo, quien este miércoles por la madrugada derrotó al italiano Federico Cina por 4-6, 6-2 y 6-3.

Ofner y uno de los bloopers del año en el Abierto de Australia

Durante otro de los encuentros de este miércoles, el austríaco Sebastian Ofner protagonizó uno de los bloopers del año durante su partido ante el estadounidense Nishesh Basavareddy.

Luego de un parejo encuentro, Ofner se puso 7-1 en el tie-break del tercer set y festejó desaforadamente pensando que ya se había quedado con el triunfo.

Lo peor vino después, ya que Basavareddy protagonizó una remontada tremenda para terminar imponiéndose en el tie-break por 13-11 y así conseguir la clasificación a la próxima instancia de la qualy, donde se medirá con el británico George Loffhagen.

Ya no quedan argentinas en la qualy femenina en Australia

En lo que respecta al cuadro femenino, las argentinas Lourdes Carlé y Jazmín Ortenzi perdieron sus respectivos partidos, por lo que ya no quedan representantes nacionales en la qualy femenina.__IP__

Carlé cayó en un apretado encuentro ante la china Yue Yuan por 7-6(5), 3-6 y 6-4, mientras que Ortenzi sufrió una derrota ante la estadounidense Taylor Townsend por 6-4 y 6-4.

